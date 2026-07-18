Francia - Inglaterra: alineaciones probables, horario, canal y dónde ver en TV hoy el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026

El duelo entre Francia e Inglaterra se disputará este sábado a partir de las 23:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami. Es la final de consolación y se la llevará el que se sobreponga mejor al palo de semifinales

Francia e Inglaterra disputarán este sábado la llamada 'final de consolación'. Tras caer ante España y Argentina respectivamente, los pupilos de Deschamps y Tuchel buscarán cerrar el Mundial de la mejor forma posible con un triunfo y con el tercer puesto que solo con el tiempo se valorará lo suficiente. Especialmente Francia pero tampoco se queda atrás Inglaterra, estaban entre las máximas favoritas para meterse en el partido que se disputará el domingo 19 y que tendrán que ver desde casa.

A buen seguro que ni Francia ni Inglaterra tenían en su cabeza disputar este partido pero el Mundial no quiere dejar de generar espectáculo y desde la edición de 1934 tiene el choque por el tercer y cuarto puesto estipulado (en 1950 se jugó una liguilla). Deschamps, que tiene en su palmarés con Francia dos finales de Mundiales y un título de campeón del mundo, se medirá a un Tuchel que en la Euro 2024 terminó como subcampeón tras caer ante España.

Horario, canal y dónde ver en TV el partido entre Francia e Inglaterra del Mundial

El encuentro entre Francia e Inglaterra se disputará este sábado 18 de julio a partir de las 23:00 horas (hora peninsular española). El partido podrá seguirse en TV a través de DAZN. Además, en ESTADIO Deportivo podrá seguir el minuto a minuto del duelo entre Francia e Inglaterra. Desde dos horas antes del comienzo del encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami entre Francia e Inglaterra, podrá seguir la previa del choque por el tercer y cuarto puesto. Después del minuto a minuto, podrá leer la crónica y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Alineación probable de Francia hoy en el Mundial

La Francia de Deschamps contará con la baja asegurada de Saliba que fue sustituido en el partido ante España por lesión. Lo más lógico sería que su sustituto sea Lacroix tal y como ocurrió en el partido ante la Roja. Podría darse la situación de que Deschamps introduzca más cambios en el once titular teniendo en cuenta que es un partido de menor trascendencia como podría ser la final del Mundial.

Once posible de Francia: Maignan; Koundé, Lacroix, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembelé, Olise, Barcola; Mbappé.

Alineación probable de Inglaterra hoy en el Mundial

La Inglaterra de Tuchel si plantea más dudas en relación a su once titular ya que el técnico alemán ya introdujo varios cambios en la semifinal ante Argentina.

Once posible de Inglaterra: Reece James, Konsa, Marc Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.