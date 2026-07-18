El Athletic Club, pendiente de Unai Simón, Laporte y Nico Williams

El cuadro de Terzic, tras estrenarse ante el Derio el pasado miércoles con un triunfo por 0-3, jugará este sábado a partir de las 19:30 ante el Leioa de Tercera Federación. Los vascos han querido mandar un mensaje de orgullo a sus internacionales españoles

El Athletic Club de Edin Terzic sigue sumando minutos y entrenamientos en esta la primera temporada del alemán al frente de los vascos. El Athletic Club ya disputó el pasado miércoles de julio su primer amistoso de pretemporada ante el Derio de Cuarta Federación y con un triunfo por 0-3 que llegó a partir de la segunda mitad. Los goles los marcaron Robert Navarro por partida doble y Sancet.

Este sábado el Athletic Club tendrá su segunda prueba en esta pretemporada y será ante el Leioa, de una categoría superior al primer rival y que también se encuentra en plena preparación veraniega para afrontar la Tercera Federación. Independientemente del rival, este duelo ante el Leioa a partir de las 19:30 horas, servirá al Athletic Club de Terzic para seguir haciendo probaturas de cara al comienzo de la temporada. Después de este encuentro, el Athletic Club tiene aún cuatro amistosos más por delante ante Sestao River, Eibar, Racing de Santander, Burgos y dos amistosos internacionales ante Marsella, el 9 de agosto y frente al Atalanta de la Serie A el 14 de agosto.

El Athletic Club saca pecho con los suyos en la final del Mundial

Con el Athletic Club ejercitándose este pasado viernes en Lezama para preparar su encuentro ante el Leioa, los vascos no han querido la oportunidad de tener un bonito detalle con los tres jugadores pertenecientes al club que estarán presentes en la final del Mundial entre Argentina y España.

Estos serán el guardameta Unai Simón que si nada raro ocurre será el titular de Luis de la Fuente, el central Laporte, un fijo para el de Haro y un Nico Williams que poco a poco está teniendo más confianza y podría contar con la oportunidad de jugar en el segundo tiempo. Por tanto, estos tres jugadores tendrán la oportunidad el próximo domingo de sumarse a una lista de jugadores campeones del mundo como integrantes del Athletic Club.

Los campeones del mundo del Athletic Club

El Athletic Club puede presumir de tener a dos jugadores en su historia que en su momento fueron campeones del Mundo. Fue en 2010 y al igual que puede ocurrir este próximo domingo, también vestían la camiseta de la selección española. Javi Martínez y Fernando Llorente formaron parte de la lista de jugadores que integró la selección española en el Mundial de 2010.

Con el gol de Iniesta ante Países Bajos, Javi Martínez y Fernando Llorente se convirtieron en los dos primeros jugadores del Athletic Club que pueden presumir de ser campeones del mundo. Ahora es el turno de Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams el domingo a partir de las 21:00 horas en Nueva York.