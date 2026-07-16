Vivian y Maroan Sannadi aumentan la lista de lesionados del Athletic

El defensa sufre problemas en el insercional en el aductor largo de su pierna derecha, mientras el contratiempo del delantero es en la articulación tibioperonea proximal de su rodilla izquierda

La pretemporada del Athletic Club de Bilbao ha dejado algunos lesionados en los primeros compases de la era Edin Terzic. Dos ellos son Dani Vivian y Maroan Sannadi, sobre cuyos estados ha informado el club vasco después de que los dos jugadores fueran sometidos a pruebas médicas este jueves para determinar su situación.

Así, Dani Vivian sufre una lesión insercional en el aductor largo de su pierna derecha. Por su parte Maroan Sannadi padece una lesión en la articulación tibioperonea proximal de su rodilla izquierda. Los dos futbolistas, tal y como ha indicado el Athletic Club, quedan pendiente de evolución. Dos contratiempos en este arranque de la era Edin Terzic, quien este miércoles se estrenaba con el primer amistoso que acabó con triunfo frente al CD Derio.

En el caso de Maroan Sannadi la lesión llegó con infortunio. El delantero se golpeó con una valla en ese encuentro celebrado en Portugalete frente al Derio. Un impacto que le provocó los señalados problemas en la articulación tibioperonea proximal de su rodilla izquierda. Vivian ya venía arrastrando los problemas físicos, hasta el punto de que ni siquiera pudo estar disponible para este primer amistoso de pretemporada que ha disputado el Athletic Club.

Las lesiones de Dani Vivian y Maroan Sannadi se unen a las de Andoni Gorosabel y Nico Serrano

Las lesiones de Dani Vivian y Maroan Sannadi se unen a las de Andoni Gorosabel y Nico Serrano, quienes ya también estaban fuera de combate por diferentes problemas físicos. Son, por tanto, cuatro las bajas que tiene el Athletic de Bilbao en estos momentos de la pretemporada veraniega. Ninguno de ellos estará en el segundo amistoso de pretemporada de los rojiblancos, que le llevará este sábado (19.30 horas) a jugar frente al Leioa, de Tercera RFEF, en el campo de Sarriena.

Hay que recordar que a Gorosabel se le detectó una lesión moderada en el aductor largo derecho en los reconocimientos médicos de pretemporada hace algunas semanas. Por su parte, Nico Serrano se ha ejercitado en solitario desde el lunes por un problema leve en el recto anterior izquierdo. Situaciones a las que habrá que estar atentos en las próximas jornadas.

El primer test del Athletic acaba con triunfo

Hay que recordar que el Athletic de Bilbao disputaba este miércoles su primer partido de pretemporada, el primer encuentro con Erdin Terzic en el banquillo rojiblanco, donde llegaba para suplir a Ernesto Valverde. Una prueba ante un rival de menor entidad, cierto es, pero que acaba con victoria para los leones.

De esta firma el Athletic se imponía por un claro 0-3 al CD Derio, equipo que milita en Tercera RFEF. Los goles fueron marcados por Robert Navarro, por partida doble, y otro Oihan Sancet. Una de las notas positivas de la cita fue la reaparición de Beñat Prados, tras once meses de inactividad por una grave lesión de rodilla.

La alineación del Athletic la formaron Padilla; Hugo Rincón, Yeray, Paredes, Yuri; Prados, Jauregizar, Canales; Gift, Guruzeta y Berenguer. En la segunda jugaron Santos; Areso, Paredes, Monreal, Adama; Ruiz de Galarreta, Rego, Sancet, Navarro, Maroan (Selton, m.62) y Djaló.