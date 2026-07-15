La primera prueba de Terzic acaba con triunfo

El cuadro rojiblanco se ha impuesto al CD Derio por 0-3 en el primer amistoso de pretemporada, con dos goles de Robert Navarro y uno de Oihan Sancet

El Athletic Club de Edin Terzic se ha estrenado este miércoles con el primer partido amistoso de pretemporada. Los rojiblancos se han impuesto por un claro 0-3 al CD Derio, equipo que milita en Tercera RFEF. Los goles han sido obra de Robert Navarro, por partida doble, y otro Oihan Sancet.

Una primera toma de contacto del equipo que entrena el alemán que ha suplido en el banquillo esta temporada a Ernesto Valverde. Los primeros minutos de Beñat Prados, tras once meses de inactividad por una grave lesión de rodilla, fue la mejor noticia para el Athletic del test disputado en el campo de La Florida de Portugalete.

La lesión de Maroan Sannadi, la nota negativa del partido del Athletic de Bilbao

Lo peor, por contra, fue la lesión de Maroan Sannadi, que apenas pudo disputar un cuarto de hora en la segunda parte debido a un problema en la rodilla izquierda. Habrá que esperar para saber el alcance del contratiempo del delantero del Athletic de Bilbao, sucedido en este primer amistoso de pretemporada.

El partido llega apenas unos días después de que el Athletic de Bilbao iniciara su semana de entrenamientos en la pretemporada. Una primera prueba ante un rival de menor entidad que sirvió para ir tomando el pulso a los deseos y esquemas que Terzic plantea como nuevo entrenador del equipo.

El desarrollo del partido en este primer amistoso del Athletic

En la primera parte, el equipo rojiblanco tradujo su lógico dominio de la primera parte en un disparo de Yuri rechazado por Velarde y un par de remates de Gift. En la primera parte, el equipo rojiblanco tradujo su lógico dominio de la primera parte en un disparo de Yuri rechazado por Velarde y un par de remates de Gift.

Los goles llegaron todos tras el descanso. En el 51 Navarro firmó, de volea, el primer gol de la 'era Terzic' y en el 55 Sancet marcó el 0-2 tras aprovechar un balón suelto después de un centro del extremo cedido la pasada campaña en el Al-Gharafa. En el 80 Navarro puso el 0-3 definitivo culminando una buena jugada personal.

Las alineaciones del Athletic Club y del Derio en este amistoso

Por el Athletic de Bilbao jugaron: Padilla; Hugo Rincón, Yeray, Paredes, Yuri; Prados, Jauregizar, Canales; Gift, Guruzeta y Berenguer. En la segunda jugaron Santos; Areso, Paredes, Monreal, Adama; Ruiz de Galarreta, Rego, Sancet, Navarro, Maroan (Selton, m.62) y Djaló.

Por el Derio su técnico, Nando Alonso, alineó a Velarde, Asier Santamaría, Eguileor, Quevedo, Boada, Guipu, Carreras, Asier Rodríguez, Baig, Eskurza y Ortiz de Mendibil. También jugaron Jayo, Calderón, Esparza, Álvaro Fernández, Urbina, Lacuesta, Barreña y Ugalde.

Los próximos partidos del Athletic

La siguiente cita para el Athletic de Bilbao se producirá este sábado. Será ante la Sociedad Deportiva Leioa a partir de las 19.30 horas. Un encuentro enmarcado en la celebración del 500 aniversario del equipo de la localidad vizcaína. Mismo horario, aunque del miércoles 22 de julio, llegará el turno del duelo ante el Sestao River.