Ernesto Valverde aconseja a Terzic: "Que no me haga caso"

El entrenador del Athletic Club se despide de la entidad vasca y deja su sitio a Terzic, al que aconseja que no le haga caso

El Athletic Club y Ernesto Valverde pusieron fin a la temporada con un doloroso 4-2 en el Bernabéu. El equipo rojiblanco sumaba 21 años sin ganar en el feudo blanco y no pudo cortar la sangría en el adiós de Ernesto Valverde al cuadro vasco. El de Viandar de la Vera se marcha con la cabeza alta y asegurando que la presión y la cantidad de partidos disputados han terminado decantando su decisión de dar un paso al lado y dejando su sitio a Edin Terzic, al que aconseja que no le haga caso.

"Que no me haga caso, soy malo para dar consejos, pero este club es especial, se va a dar cuenta en cuanto llegue", destacaba Ernesto Valverde en su última rueda de prensa como entrenador del Athletic Club.

Ernesto Valverde pasa a ser un aficionado más del Athletic Club

Por otro lado, Valverde aseguró que se marcha "emocionado" y con el sentimiento que tiene que dejar el cargo para "ser un aficionado más" del club vasco. " Nunca lo hubiera pensado, pero con el tiempo lo veré con más perspectiva, el día a día de los entrenadores te va consumiendo. Han sido muchos partidos, estoy muy emocionado por terminar, creo que es el momento que tengo que marcharme y ser un aficionado más del Athletic", dijo en rueda de prensa. "Significa para mucho cumplir 500 en Liga hace tiempo y estos en el Athletic, y sí que te abruma. Este año hemos sufrido bastante", destacó.

Ernesto Valverde, "enfadado" tras la derrota del Athletic Club en el Santiago Bernabéu

En relación al partido y a la derrota por 4-2 que sufrió el Athletic Club en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, Valverde se mostró "un poco enfadado" por su equipo tras finalizar la primera parte con 2-1, que les dejó a un gol de empatar. "He acabado un poco enfadado por descontrolarnos en el juego. Cuando estás a punto de empatar te marcan dos goles más. El Real Madrid no se anda con tonterías", sentenció el entrenador del Athletic Club.

De esta forma y con estas palabras, Valverde pone fin a su tercera etapa como entrenador del Athletic Club y se marcha del cuadro rojiblanco como el técnico con más partidos dirigidos en la historia del club. Su legado es imborrable y su sombra alargada para un Terzic que aterriza en Bilbao como uno de los cambios tácticos más interesantes de Europa.