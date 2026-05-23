Real Madrid 4-2 Athletic Club: Victoria blanca en el adiós de Arbeloa, Carvajal y Alaba del Bernabéu

Los de Arbeloa vencen ante el Athletic Club en el último encuentro de Arbeloa, Carvajal y Alaba en el Real Madrid. Además, el lateral y canterano merengue se llevó una gran ovación del Bernabéu, con pasillo incluido por todos los futbolistas, cuando fue sustituido. Los goleadores fueron Gonzalo, Bellingham, Mbappé, Brahim, Guruzeta e Iñaki Williams

El Real Madrid recibió al Athletic Club en el Bernabéu. Los de Arbeloa llegaban sin nada en juego tras perder LaLiga y finalmente asegurar la segunda plaza de la clasificación. Por su parte, los de Ernesto Valverde, en su último partido al frente del club vasco, llegaban con la esperanza de poder alcanzar la plaza europea, una de las más disputadas de las últimas temporadas.

De esta manera, Arbeloa, que se despedía del Bernabéu en el día de hoy, alineó el siguiente once para enfrentarse al Athletic Club: Courtois; Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras; Thiago, Valverde, Bellingham, Mastantuono; Gonzalo y Mbappé.

Por su parte, Ernesto Valverde salió con estos futbolistas para medirse al Real Madrid: Padilla; Vivian, Yeray, Paredes, Adama; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Unai Gómez, Robert Navarro y Guruzeta. Por su parte, el técnico del Athletic Club dejó a jugadores como Unai Simón en el banquillo, con el objetivo de dar minutos a los jugadores con menos protagonismo.

Dani Carvajal se despide con magia: pase al gol de Gonzalo García y ovación del Bernabéu

El encuentro empezó con tensión en el Bernabéu. Una entrada de de Thiago Pitarch en el minuto 3 sobre Jauregizar le costó la tarjeta amarilla al canterano del Real Madrid, tras la decisión tomada por Martínez Munuera, colegiado del encuentro. Sin embargo, los de Arbeloa empezaron mejor el choque, con llegadas hacia el área de Padilla.

En este sentido, los locales encontraron el primer gol en el minuto 13. Dani Carvajal, que se despedía del Bernabéu en el día de hoy, firmaba un gran pase al espacio hacia Gonzalo García, que definía a la perfección delante de Padilla, aumentando su cifra anotadora en esta temporada en el primer equipo. Tras ello, el Bernabéu le rindió una ovación al lateral del Real Madrid por la asistencia repartida, día especial para el canterano.

El Bernabéu pita a Mbappé, Bellingham responde y el francés sentencia con un gran disparo

Por otro lado, Mbappé recibió pitos del Bernabéu a lo largo de la primera parte, en una temporada que ha estado en el principal foco del equipo por ser noticia fuera del terreno de juego. Además, el Athletic Club, tras el gol de Gonzalo García, tuvo ocasiones para poner el empate, lo que provocó el cabreo en la grada del estadio del Real Madrid.

Sin embargo, Bellingham se encargó de calmar las aguas con un gran gol en el minuto 41. El inglés recibió un pase 'de picada' de Thiago Pitarch, controló con el pecho y con la izquierda derribó de nuevo la portería de Padilla para poner el 2-0 en el Bernabéu. No obstante, el Athletic Club respondió a los pocos compases con un gran tanto de Guruzeta, que remató de primeras un centro preciso de Iñaki Williams, de lo más destacado en los de Ernesto Valverde.

Mbappé firma el golpe final: el Bernabéu se viene arriba antes del pasillo a Carvajal

El Real Madrid, que tendrá elecciones tras el aval presentado por Riquelme, pese a la ventaja en el marcador, siguió con el pie en el acelerador en la segunda parte. En este sentido, Mbappé apareció en escena para ampliar la ventaja en el Bernabéu. El francés recibe un balón en la frontal de Álvaro Carreras, se coloca el balón y define desde esa distancia a la izquierda de Padilla, que no puede hacer nada para evitar el tercero del partido.

Por último, uno de los momentos más emotivos del partido fue en el momento del cambio de Carvajal en el minuto 84. Los jugadores de Real Madrid y Athletic Club que se encontraban en el terreno de juego le rindieron un pasillo al canterano, que se marchó del terreno de juego con lágrimas y un Bernabéu rendido. Los de Arbeloa, además, vencieron 4-2 ante los de Ernesto Valverde gracias a los tantos de Gonzalo García, Bellingham, Brahim y Mbappé.

- Ficha técnica

4 - Real Madrid: Courtois; Carvajal (Manu Serrano, m.82), Asencio, Alaba (Huijsen, m.69), Carreras; Valverde, Bellingham (Ceballos, m.74) Thiago Pitarch; Mastantuono (Arda Güler, m.74), Gonzalo (Brahim Díaz, m.74) y Mbappé

2 - Athletic Club: Alex Padilla; Yeray (Gorosabel, m.46), Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Jaureguizar (Mikel Vesga, m.85), Ruiz de Galarreta (Lekue, m.60); Unai Gómez (Rego, m.60), Robert Navarro, Iñaki Williams; y Guruzeta (Izeta, m.74).

Goles: 1-0, min. 13: Gonzalo; 2-0, min. 40: Bellingham; 2-1, m.46+: Gorka Guruzeta. 3-1, m.50: Mbappé. 4-1: Brahim Díaz, m.88. 4-2: Iñaki Williams, m.91.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a Thiago Pitarch (m.4) y a Jude Bellingham (m.20) por parte del Real Madrid.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante unos 80.000 espectadores. Dani Carvajal y David Alaba disptuaron su último partido como jugadores del Real Madrid, mientras que Ernesto Valverde dirigió su último encuentro como técnico del Athletic Club