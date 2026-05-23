Serra Ferrer reivindica el fichaje de Pellegrini y evita el debate en el Betis: "No entraré en polémica"

El de Sa Pobla, que celebra el pase a Champions, revela que allanó el camino con Pellegrini, al tiempo que se refiere a su futuro de Pellegrini en el Betis y en la selección chilena y responde con claridad sobre quién es el mejor técnico de la historia heliopolitana

Con la clasificación para Champions del Betis, ha reaparecido el sano debate en el beticismo acerca de quién es el mejor entrenador de la historia verdiblanca, si Manuel Pellegrini o Lorenzo Serra Ferrer.

Recientemente, opinó al respecto con contundencia el exbético Alejandro Lembo, que, aunque estuvo a las órdenes del balear en una de las épocas más doradas del club, apuntó sin dudarlo al chileno con un llamativo argumento.

Ahora, ha sido el propio Lorenzo Serra Ferrer el que se ha referido al hito conseguido por el 'Ingeniero' de jugar la clasificación para la máxima competición europea, lo que él logró en la 04/05, y ha sido cuestionado acerca de las comparaciones entre los dos técnicos más laureados de la historia verdiblanca.

Serra responde sobre los récords de Pellegrini y si es el mejor de la historia

De esa forma, en una entrevista en el diario chileno La Tercera fueron muy directos con las preguntas, al cuestionarle primero por los récords que le ha arrebatado Pellegrini y después si considera más importante la aportación del chileno que la suya.

"Eso me parece muy bien, es quelos récords están para batirlos ¿entiendes? Porque si no, esto no sería emocionante. Me alegro mucho, es un gran entrenador, pues ha estado muchos más años que yo. Entonces, es evidente que haya dirigido más partidos, pero no pasa nada. Todo me parece muy correcto, sensacional. Yo sigo siendo un seguidor del Betis. Estuve muchos años allí, en los cuales también salimos muy beneficiados. Así que ahora también me alegro mucho, aunque sea otro compañero quien lo haya conseguido", indicó Serra, que, a la pregunta de si 'Pellegrini es el mejor entrenador del Betis de la historia', fue rotundo.

"No voy a entrar en polémicas; me alegro por Pellegrini"

"No entraré en polémicas sobre quién es el mejor entrenador en la historia del Betis. Hace tiempo que me jubilé. Yo no tengo por qué poner calificativos, ni voy a decir si este ha sido o será otro. Yo creo que todos los entrenadores, no solamente yo, a quien las cosas le salieron bien, sino cualquier técnico que lo intentase, para mí ya tiene todo mi reconocimiento. Manuel es un entrenador que ha estado muchos años en el club y esto es por algo, es porque ha hecho las cosas muy bien, ha sido capaz de reunir un buen plantel y de hacerlo competir bien", apuntó Serra, que aportó un matiz sobre el pase para la Champions.

"Esto es la realidad, hay entrenadores que lo han intentado y, a lo mejor, no han tenido esta posición o la han conseguido, pero en aquellos tiempos el quinto no iba a Champions. Toda persona que intenta hacerlo está muy bien", apuntó Serra que considera un paso al frente volver a la elite europea."Esto es algo muy bueno y yo creo que, además, es justo. Esto lo digo porque el Betis, hace unos cuantos años ya, que intenta regresar al máximo torneo europeo a nivel de clubes. Y bueno, ahora lo ha conseguido, pues eso es fantástico, enhorabuena para todos", apuntó el de Sa Pobla, que sacó pecho al asegurar que él mismo lo puso en la órbita del Betis cuando era el máximo responsable en la parcela deportiva.

Serra asegura que puso a Pellegrini en la órbita del Betis

algo que hice para que Manuel viniera al Betis. Después me tuve que marchar, pero yo ya lo había metido en la órbita del Betis. Yo hablé con su representante Jesús (Martínez), en Madrid, pero bueno, esto es así, él estaba trabajando en Inglaterra y decidió no aceptar en ese momento", recordó Serra, que también valoró si Pellegrini debería seguir en el banquillo el curso venidero."Es evidente que los béticos de alguna manera lo valoran, lo aprecian y quieren que Manuel se quede, porque lo ha hecho muy bien. Es uno de los grandes profesionales en la historia de esta institución", indicó el extécnico bético, al que se le cuestionó sobre la posibilidad de que dirija la selección de Chile."Esta es una decisión sobre la que Manuel tiene que pronunciarse. Es una parte que le corresponde a él ciento por ciento. Y después yo me puedo pronunciar en lo que puede hacer o lo que creo que puede hacer, siendo conocedor de sus cualidades humanas y deportivas. Estoy segurísimo de que es capaz de hacer una magnífica labor en la selección chilena, de la misma manera como lo ha hecho en todos los equipos donde él ha pasado", apuntó.