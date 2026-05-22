Alineaciones Celta - Sevilla: Alineación posible de RC Celta de Vigo y Sevilla FC en la última jornada de LaLiga EA Sports

Apuesta más o menos de gala en los anfitriones, que buscan el punto que les falta para asegurar la Europa League, al tiempo que en los visitantes, que persiguen acabar el curso con buenas sensaciones y en la primera mitad de la clasificación, se esperan más rotaciones

Agoumé y Swedberg, durante el cruce de la primera vuelta en el Sánchez-Pizjuán.IMAGO

El RC Celta, que defiende su plaza de Europa League y al que le vale un punto para evitar un empate postrero a 51 unidades con un Getafe CF que se lleva el duelo directo, recibe a un Sevilla FC con la salvación matemática ya en el zurrón y que, por tanto, no se juega más que la honrilla y podría dar minutos a los menos habituales o a los que dicen adiós. En los celestes faltarán los lesionados Carl Starfelt, Manu Fernández y Miguel Román, mientras que los nervionenses no podrán contar con el sancionado Juanlu Sánchez ni los renqueantes Batista Mendy, Marcao Teixeira, Manu Bueno, Adnan Januzaj y Andrés Castrín.

El posible once gallego

Sacará lo mejor que tiene Claudio Giráldez, que mantendrá bajo palos a Ionut Radu y formará un trío de centrales con Javi Rodríguez, Yoel Lago y Marcos Alonso. En los carriles, Sergio Carreira, Óscar Mingueza y Javi Rueda se repartirán dos plazas, que por dentro completarán Ilaix Moriba y Fer López, con alguna opción para el recuperado Matías Vecino. En punta, muchas combinaciones posibles para las tres plazas: Borja Iglesias o Ferrán Jutglà, Williot Swedberg o Pablo Durán y Hugo Álvarez o Iago Aspas.

El posible once nervionense

Sólo confirmó Luis García Plaza la titularidad de César Azpilicueta el día de su retirada, aunque podría permitir que se despidieran también otros que no van a seguir, como Örjan Nyland, Neal Maupay, Alexis Sánchez y, previsiblemente, Nemanja Gudelj. En defensa, José Ángel Carmona y Gabriel Suazo estarían en los laterales, con Kike Salas por dentro a no ser que el madrileño tenga un gesto con quienes no han contado, como Fábio Cardoso o Federico Gattoni. Se ha especulado mucho con el debut de Nico Guillén, que podría relevar en la medular a Lucien Agoumé, al tiempo que por fuera jugarían Rubén Vargas y Joaquín Martínez 'Oso'. En la punta de lanza, Akor Adams, sin desdeñar otro dibujo que incluyera más mediocampistas.

Ficha técnica del RC Celta - Sevilla FC de LaLiga EA Sports

RC Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda o Mingueza, Ilaix Moriba, Fer López, Carreira; Aspas o Jutglà, Swedberg y Borja Iglesias.

Sevilla FC: Nyland; Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Suazo; Vargas, Agoumé o Nico Guillén, Gudelj, Oso; Maupay o Alexis y Akor Adams.

Árbitros: Hernández Maeso (extremeño), con el madrileño Pizarro Gómez en el VAR.

Estadio: Balaídos

Hora y TV: 21:00 (Movistar Plus LaLiga 5).