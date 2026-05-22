Los elogios de Hansi Flick a Pep Guardiola: "Es el mejor entrenador del mundo"

El entrenador del conjunto azulgrana habla de la marcha del catalán del banquillo del Manchester City con palabras de cariño y admiración

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, se ha desecho en elogios hacia Pep Guardiola, quien este viernes era noticia al anunciarse de manera oficial su marcha del Manchester City. "Es el mejor entrenador del mundo", ha dicho de manera categórica al alemán.

Unas palabras que Flick ha pronunciado en la rueda de prensa que ofrecido previa al partido contra el Valencia. En ella fue cuestionado por si se vería diez años entrenando al Barcelona, como ha hecho Guardiola con el Manchester City. "No sería bueno que estuviera aquí a los 70 años. Pep es increíble, diez años a ese nivel... es el mejor entrenador del mundo", ha contestado Flick sobre el tema.

Además, el entrenador del Barcelona, renovado recientemente, ha tenido palabras de cariño hacia la figura del que también fuera entrenador azulgrana. "Lo aprecio mucho, lo conozco y es increíble. Le deseo que descanse un poco, que se tome su tiempo para volver y espero que vuelva. Es lo suficientemente joven para volver", ha asegurado Flick sobre Guardiola.

Flick y las salidas de Thiago Alcántara y Lewandowski

Otro técnico del que ha hablado, en este caso es de Thiago Alcántara, quien dejará de formar parte de su 'staff' la próxima temporada en el Barcelona. "Me ha ayudado como asistente estos dos años. Siempre pude hablar con él. Le echaré de menos. Pero él tiene sus propios planes", ha comentado.

También con la vista puesta en el futuro, Flick se ha referido a posibles salidas en el FC Barcelona. "Además de Lewandowski, nadie más me ha dicho que se va", ha comentado para posteriormente hablar de Ferrán Torres y una posible renovación: "No hablamos de su futuro. Le queda un año, hay tiempo. Ya se hablará. Lo que veo es que ha hecho un gran trabajo en las últimas semanas y su actitud ha sido positiva. Su rendimiento ha sido bueno".

Flick y el momento duro para Fermín López

En otro orden, Flick ha valorado lo sucecido con Fermín López, quien por lesión de perderá el próximo Mundial: "Es muy duro. Ha jugado una temporada sobresaliente. Le duele a él y a nosotros. Esperábamos que jugara el Mundial, es el sueño de cualquier jugador, estar con España. La vida es así. Deberá seguir trabajando. Le apoyamos y estoy seguro que volverá más fuerte".

Ya de manera colectiva, Flick ha opinado sobre el hecho de intentar la tercera Liga consecutiva el año que viene. "Estoy cien por cien motivado para ganar la tercera. Hay que jugar nuestro mejor fútbol, pero es el gran objetivo. Lo daremos todo para conseguirlo", ha dicho el alemán que ha completado: "Otros clubes también querrán ganar LALIGA, pero es nuestra meta".

Sobre lo que no ha querido opinar ha sido acerca del Real Madrid y la situación que atraviesa. "Lo he dicho muchas veces, sólo me centro en mi equipo y en mi club. Tengo mucho trabajo por hacer y no me preocupa el resto, es así. Esta temporada ha sido dura y la próxima aún lo será más. Hay que estar listos y trabajar", ha afirmado el entrenador del Barcelona.