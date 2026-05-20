Corberán, pendiente de la enfermería antes de la 'final' por Europa

El técnico del Valencia no ha podido contar con Lucas Beltrán, que sigue con las molestias en la rodilla, y lo ha hecho parcialmente con Danjuma, que intentará estar ante el Barcelona

Malas noticias para Carlos Corberán en el segundo entrenamiento de la semana en Paterna. El técnico che no ha podido contar por segundo día consecutiva con el delantero argentino Lucas Beltrán, lo que pone en seria duda su participación en el último duelo de la temporada frente al Barcelona, por lo que no podría despedirse sobre el terreno de juego de la afición de Mestalla.

El atacante cedido por la Fiorentina lleva arrastrando varias semanas unas molestias en el tendón rotuliano que no le permiten trabajar con normalidad, habiéndose perdido las últimas cuatro jornadas frente a Atlético de Madrid, Athletic Club, Rayo Vallecano y Real Sociedad, y un total de siete de las últimas trece jornadas del campeonato.

La nota positiva del entrenamiento la ha vuelto a protagonizar Arnaut Danjuma, que ha realizado parte de la sesión con el resto del grupo. Sin duda un paso adelante para el futbolista neerlandés, que ya se perdió el duelo de Anoeta por unas molestias en la espalda.

El extremo intentará llegar a tiempo a la cita de Mestalla para al menos despedir la temporada jugando después de haber perdido mucho protagonismo en este 2026 cuando fue uno de los jugadores más en forma en el inicio del campeonato. En estos momentos hay hasta cinco jugadores ya descartados para el choque ante el Barcelona, todos ellos por lesión: José Copete, Mouctar Diakhaby, José Gayà, Dimitri Foulquier y Renzo Saravia. Está por ver cómo evoluciona Lucas Beltrán, quien verdaderamente lo tiene bastante complicado, y Arnaut Danjuma, este con más posibilidades de entrar en la convocatoria.

Un solo cambio en el once ante el Barcelona

De esta forma, el once más probable para recibir el sábado al Barcelona podría ser el mismo que venció a la Real Sociedad el pasado domingo con la excepción del sancionado Cömert, que fue expulsado por tarjeta roja directa en Anoeta.Así, el encargado de sustituir al suizo en el centro de la defensa sería el mediocentro Pepelu, ya que el otro central sano, Unai Núñez, jugaría como lateral derecho por la lesión de Saravia. Tárrega y Jesús Vázquez completarían la defensa de Corberán, con Dimitrievski bajo palos.Por delante, un doble pivote con Ugrinic y Guido Rodríguez, que también podría decir adiós a la afición del Valencia, con Javi Guerra como enganche después de haber marcado un doblete ante la Real Sociedad. En las bandas, Diego López y Luis Rioja, con Hugo Duro como referencia ofensiva.