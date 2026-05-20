Oportunidad a coste cero para el Valencia en el mercado inglés

Ron Gourlay, perfecto conocedor del mercado inglés, ha puesto sus ojos en el joven Dan Neil, que queda libre tras ascender con el Ipswich Town, cedido por el Sunderland

El Valencia ha puesto sus ojos en Dan Neil, joven centrocampista de 24 años del Ipswich Town, equipo recién ascendido a la Premier League tras acabar como segundo clasificado de la Championship. Así lo desvela el medio británico TalkSport, quien asegura que Ron Gourlay, perfecto conocedor del mercado de jugadores ingleses, tiene en su agenda al héroe del ascenso de los 'The Tractor Boys'.

El futbolista de South Shields pertenece al Sunderland, con el que ya ascendió la pasada temporada a la Premier League siendo pieza vital del ascenso, pues jugó un total de 45 partidos, todos ellos como titular salvo uno, siendo además sustituido solamente en cuatro encuentros. Sin embargo, con el salto de categoría, Neil perdió la titularidad pese a ser vital para Le Bris la temporada anterior.

El jugador inglés desapareció de los onces y prácticamente del terreno juego con los fichajes de Xhaka, Sadiki o Le Fée para la medular, participando tan solo trece minutos en la Premier League hasta el mercado de enero, cuando buscó una salida para volver a ser protagonista, y esta le llegó desde Ipswich, donde volvió a ser un futbolistas determinante participando en todos los encuentros desde el mes de febrero salvo en uno.

Además, el centrocampista acaba contrato con el Sunderland el próximo 30 de junio, pues no renovó su vinculación antes de salir a préstamo, lo que lo convierte en una ganga para muchos clubes. Evidentemente, la competencia será más alta, ya que no hay que negociar con ningún club, solamente con la parte del jugador, pero tiene un valor de mercado estimado en 5,5 millones de euros según la web especializada Transfermartk.

Un refuerzo necesario para la medular

Además de por precio, el fichaje de Dan Neil encaja en el Valencia porque habrá movimientos en el centro del campo. Baptiste Santamaría podría salir de Mestalla tras llegar el verano pasado e ir perdiendo peso en el equipo con el paso de los meses (su último partido con el Valencia fue el 15 de febrero, en el derbi ante el Levante en el que jugó dos minutos).

También está por ver qué pasa finalmente con Guido Rodríguez. El argentino y el Valencia tienen que volver a sentarse para hablar de una posible ampliación de contrato, pues este expira en poco más de un mes, pero las exigencias económicas del argentino son inasumibles para el club che, si alguna de las dos partes no da su brazo a torcer, su salida parece cantada.

Además de todo ello, el medio británico recuerda que también Carlos Corberán tiene en alta consideración el futbolista inglés, internacional con la selección sub 20 de Inglaterra, pues lo conoce de su etapa como entrenador en la Segunda división inglesa cuando entrenaba al West Bromwich Albion.