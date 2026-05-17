Guido Rodríguez complica su continuidad en el Valencia

El conjunto che sigue sin llegar a las pretensiones económica del futbolista argentino y su salida parece ser el camino más claro; habrá una nueva reunión cuando el club selle la parmenencia, pero las posturas no han cambiado

La continuidad de Guido Rodríguez en el Valencia está muy complicada. El centrocampista argentino ha elevado su nivel y el del equipo desde que llegara en el pasado mes de enero a Mestalla y pese a las intenciones iniciales de sentarse a negociar una ampliación de contrato, lo cierto es que a día de hoy esa posibilidad se antoja lejana.

Sobre todo porque las posturas entre ambas partes después de varias reuniones sigue estando distantes, y teniendo en cuenta que el final de la temporada se acerca, el optimismo no reina precisamente en el club che.

Guido Rodríguez se ha mostrado abierto a continuar en el Valencia, pero sus pretensiones económicas están lejos de lo que puede o pretende asumir el Valencia. El argentino ya perdonó dinero en su salida del West Ham rumbo a Valencia en el mercado de invierno y a sus 32 años, está ante su última posibilidad de ganarse un buen contrato.

A Guido le gustaría continuar, pero no a cualquier precio

En España hay equipos que le siguen de cerca como son el Real Betis, donde ya jugó durante cuatro años y medio antes de salir gratis y acabar en la Premier League, pero también el Villarreal, siempre atento a las oportunidades de mercado que puedan surgir. Por suerte para Guido, ambos clubes estarán en la Champions League la próxima temporada, lo que sin duda los hace más atractivos.

Pero además el campeón del mundo también tiene el interés del fútbol mexicano, donde ya jugó antes de poner rumbo a España. Todos los interesados, incluido el Valencia, saben ya las condiciones económicas que está pidiendo el argentino, por lo que Guido mantiene abiertas todas las posibilidades, y entre ellas la de continuar en el Valencia, aunque ambas partes se han dado tiempo y han aplazado todo hasta que el equipo logre la permanencia matemática.

Algo que puede ocurrir esta misma tarde en San Sebastián. El Valencia y el representante de Guido volverán a sentarse, aunque las posturas difícilmente van a cambiar, Guido sabe hasta donde llega el Valencia, y el Valencia lo que quiere Guido, si ninguna de las partes cede, separarán sus caminos seis meses después.

En la prelista para el Mundial

Hace tan solo unos días, Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, dio a conocer la prelista de 55 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y en ella esta incluido el centrocampista del Valencia, lo que sin duda deja a las claras que su decisión de dejar el West Ham y fichar por el Valencia fue más que acertada.

Sea como fuere, Guido tendrá muy difícil estar en la lista final de 26 futbolistas pues no va convocado con Argentina desde el parón de septiembre de 2024, cuando la 'Albiceleste' disputó dos partidos valederos para la clasificación a este Mundial frente a Chile y Colombia, en los que el de Saénz Peña se quedó en el banquillo. Casi dos años sin aparecer por una convocatoria de Lionel Scaloni debido a la pérdida de protagonismo en el West Ham.

Y es que Guido lo ha jugado todo desde que estuvo disponible para Corberán a principios de febrero. Debutó ante el Real Madrid y desde entonces fue ganando minutos hasta hacerle con la titularidad dos partidos más tarde, y desde entonces no ha salido del once del técnico che, con el que ha jugado todos los partidos completos.