Real Sociedad - Valencia: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

La Real Sociedad se despide de Anoeta esta temporada y el Valencia busca el punto que le falta para cerrar matemáticamente la permanencia otro año más

Real Sociedad y Valencia Club de Fútbol miden sus fuerzas en la penúltima jornada del campeonato nacional de Liga separados apenas por dos puntos pero con objetivos muy distintos. Mientras que los donostiarras ya tienen asegurada su presencia en la Europa League tras proclamarse campeones de Copa del Rey y no tienen más reto que acabar la temporada en casa con una victoria ante su afición, a los valencianos les sigue faltando un punto para convertir en matemática una salvación que ya es virtual.

Dependiendo incluso de otros resultados podría valerle hasta la derrota en Anoeta, ya que antes del comienzo de la jornada tiene cuatro puntos de ventaja con respecto a los equipos que marcan la zona de descenso a Segunda división.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el Real Sociedad - Valencia?

El partido correspondiente a la jornada 36ª de LaLiga EA Sports entre Real Sociedad y Valencia está fijado para este domingo 17 de mayo a las 19:00 horas.

Televisión e Internet: ¿Dónde puedo seguir el Real Sociedad - Valencia?

El duelo entre ambos equipos lo podrá seguir en directo a través de la televisión tanto en Movistar+, en su canal Movistar LaLiga, o bien en DAZN, en su canal DAZN LaLiga. Si son de aquellos que no tienen la oportunidad de ver el partido en la televisión, recuerden que podrán seguirlo en directo a través de nuestra web, www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos minuto a minutos las horas previas así como lo que suceda durante los 90 minutos y las posteriores reacciones.

Aritz Elustondo, titular en su despedida

En cuanto a lo deportivo, Pellegrino Matarazzo llega al duelo de Anoeta con la baja segura de Caleta-Car, sancionado, así como las dudas de Gorrotxategi, Sergio Gómez y Yangel Herrera, que no participaron en la sesión de ayer. El que sí jugará y prácticamente seguro será titular es Aritz Elustondo, en el que será su último partido con la Real Sociedad en Anoeta. El central de Beasain ocuparía el centro de la zaga junto a Jon Martín. La defensa se completaría con Aramburu y Aihen en los laterales, además de Remiro en portería.

En el centro del campo todo hace indicar que estarán Turrientes, Carlos Soler y Brais Méndez. Guedes podría volver a la convocatoria pero en tal caso no sería titular, por lo que el tridente ofensivo estaría formado por Kubo, Óskarsson y Oyarzabal.

El Valencia, sin sus laterales

Carlos Corberán llega a Anoeta sin sus laterales titulares de las últimas jornadas. Tanto el capitán Gayà como Saravia han caído lesionados y es probable que ya no jueguen esta temporada. Así, el de Cheste recomponer su defensa, donde la lógica invita a pensar en Unai Núñez y Jesús Vázquez como sus recambios.

Tárrega y Cömert formarían el centro de la defensa por delante de Dimitrievski. En el centro del campo podría repetir el doble pivote entre Guido Rodríguez y Pepelu, con Luis Rioja en la banda derecha y Diego López en la izquierda. Arriba, ante la duda de si volverá a la lista o no Lucas Beltrán, Javi Guerra y Hugo Duro apuntan a la titularidad.

Los posibles onces del Real Sociedad - Valencia

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Elustondo, Aihen; Turrientes, Soler, Brais Méndez; Óskarrson, Kubo y Oyarzabal.

Valencia: Dimitrievski; Núñez, Tárrega, Cömert, Jesús Vázquez; Diego López, Pepelu, Guido, Luis Rioja; Javi Guerra y Hugo Duro.