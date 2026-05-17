Matarazzo le manda un mensaje claro a Karrikaburu

El delantero, a pesar de haber sufrido algún que otro problema físico, nunca ha sido del agrado del entrenador de Estados Unidos el cual nunca ha terminado de confiar en él. El técnico ha apostado por Gorka Carrera de cara al partido contra el Valencia CF lo que puede marcar el próximo mercado de fichajes del de Elizondo

El futuro de Jon Karrikaburu pinta mal en la Real Sociedad. Una situación que se ve venir desde hace tiempo por lo que está pasando en esta temporada, pero que queda aún más reforzada después de la última decisión de Pellegrino Matarazzo, entrenador del equipo vasco, que ha dejado fuera de la convocatoria al de Elizondo para el partido contra el Valencia CF, prefiriendo darle continuidad en la lista al delantero del Sanse, Gorka Carrera. Es por ello que Jon Karrikaburu apunta a salir de la Real Sociedad en el próximo mercado de fichajes de verano.

Matarazzo deja fuera a Karrikaburu, en el que no confía, y apuesta por Gorka Carrera

Uno de los detalles más destacados de la convocatoria de la Real Sociedad para el partido de LaLiga contra el Valencia CF ha sido la ausencia de Jon Karrikaburu. El delantero ha sido uno de los futbolistas con los que no ha contado Pellegrino Matarazzo para este encuentro liguero a pesar de que el de Elizondo sí fue considerado para al anterior choque de LaLiga frente al Girona FC en el que fue citado.

No ha tenido esa continuidad ahora Jon Karrikaburu que no podrá despedir la temporada frente a la afición de la Real Sociedad, el club vasco juega la última jornada de LaLiga a domicilio contra el RCD Espanyol, y verá el partido desde la grada. Una situación que se agrava si se tiene en cuenta que Pellegrino Matarazzo, por otro lado, sí ha convocado al delantero de la cantera Gorka Carrera al que está evaluando y considerando de cara a la siguiente temporada.

Es por todos esto motivos por los que el futuro de Jon Karrikaburu está más que claro: no tiene sitio en la Real Sociedad. Básicamente porque no es del agrado de un Pellegrino Matarazzo que no ha contado nada con él. Sólo ha jugado dos minutos en el partido de LaLiga contra el Getafe CF.

Karrikaburu debe salir de la Real Sociedad para relanzar su carrera deportiva

Jon Karrikaburu, de 23 años, sabe que su etapa de la Real Sociedad está vista para sentencia después de esta temporada en la que no ha tenido minutos de juego. El delantero decidió quedarse en el club vasco durante el pasado mercado de fichajes de invierno a pesar de que sabía que no iba a tener oportunidades de jugar y de que contó con ofertas, sobre todo de Segunda división en donde tiene buen cartel.

Karrikaburu, por tanto, apunta a salir en el siguiente mercado de fichajes de verano. La dirección deportiva de la Real Sociedad no le va a poner ningún impedimento para que se marche ya que no espera sacar mucho dinero a sabiendas de que el delantero se ha pasado prácticamente una temporada en blanco, ha disputado 8 partidos oficiales y 153 minutos, y de que el de Elizondo entra en el último año de contrato ya que su relación contractual con el club vasco expira el 30 de junio de 2027.

Una situación de Jon Karrikaburu que no pasa desapercibida para equipos de la zona baja de Primera división y de la parte alta de Segunda división.