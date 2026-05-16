MotoGP 2026 Resultados GP Cataluña | Álex Marquez gana el la carrera sprint del Gran Premio de Cataluña, Pedro Acosta 2º y Jorge Martín se cae

Pedro Acosta parte desde la pole en el circuito de Montmeló, en el cual no podremos disfrutar de la presencia de Marc Márquez, recién operado y baja por tiempo indefinido

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos hoy sábado 16 de mayo (15:00 horas) la carrera sprint del Gran Premio de Cataluña , el cual se celebra en el circuito de Montmeló con Pedro Acosta partiendo desde la pole position y con la ausencia del recién operado Marc Márquez . ¡Empezamos!

Tras la celebración de cuatro grandes premios el líder del campeonato es el italiano Marc Bezzecchi con 128 puntos , mientras que con solo uno menos tenemos al español Jorge Martín con 127 . Ya más lejos aparecen Fabio Di Giannantonio con 84 y Pedro Acosta con 83 .

MotoGP 2026 GP de Cataluña | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló

Aquí te dejamos toda la información necesaria para que no pierdas detalle de lo que acontezca el el GP de Cataluña , al cual le haremos un pormenorizado seguimiento en ESTADIO Deportivo.

La dura caída sufrida en la carrera sprint del Gran Premio de Francia hizo que el vigente campeón del mundo, Marc Márquez , se desplazase con celeridad a España para ser operado . Todo ha ido bien en la intervención, pero pese a ello es baja para este fin de semana, estando en el aire el momento exacto en el que regresará a la competición .

¡Fantástica la carrera sprint que hemos vivido en Montmeló! Álex Márquez ha dado una nueva clase de pilotaje en el Gran Premio de Cataluña para dominar con mano de hierro desde que se puso en cabeza, dejando por detrás en el podio a Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio . En cuanto al Mundial, Marco Bezzecchi sigue líder tras la caída de Jorge Martín . En breve os dejamos la crónica. ¡Muchas gracias por acompañarnos!

El circuito de Montmeló acoge una vez más el Gran Premio de Cataluña del Mundial de motociclismo, uno en el que la categoría de MotoGP sigue dominada por Marco Bezzecchi con 128 puntos; eso sí, con el español Jorge Martín pisándole los talones al tener hasta 127. Ambos serán protagonistas sin duda en la carrera sprint de este sábado 16 de mayo, la cual comienza a las 15:00 horas.

Centrándonos en lo ocurrido en la clasificación, tenemos que otro español como es Pedro Acosta se ha hecho con la pole position al cerrar su mejor vuelta con un tiempo de 1:38:068, el cual le ha servido para superar al italiano Franco Morbidelli por 233 milésimas, mientras que la primera línea la cerrará Álex Márquez a cuatro centésimas del italianos.

Respecto a los dos mejor colocados en la clasificación general del Mundial, resulta que Jorge Martín partirá desde el noveno lugar, mientras que Bezzecchi se ha tenido que conformar con la 12ª posición tras sufrir una caída.

Marc Márquez, el gran ausente

La dura caída sufrida en la carrera sprint del Gran Premio de Francia hizo que el vigente campeón del mundo, Marc Márquez, se desplazase con celeridad a España para ser operado. Todo ha ido bien en la intervención, pero pese a ello es baja para este fin de semana, estando en el aire el momento exacto en el que regresará a la competición.