MotoGP 2026 GP de Cataluña | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló

El trazado catalán acoge un certamen que estará marcado por la ausencia de Marc Márquez, lesionado, y por la batalla 'apriliana' entre Jorge Martín y Marco Bezzecchi, separados por un solo punto en la clasificación

El italiano Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín, pilotos oficiales de las Aprilia RS-GP, serán el foco de atención en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP que este fin de semana se disputa en el circuito Barcelona-Cataluña de Montmeló, ante la ausencia por lesión del vigente campeón del mundo, Marc Márquez.

La caída y lesión de Marc Márquez, intervenido el pasado domingo en Madrid, deja al fabricante italiano Ducati con un solo representante en su equipo oficial, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, que deberá intentar plantar cara, junto al español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), al potente equipo Aprilia.

Entre Bezzecchi y Martín han logrado cuatro de las cinco victorias de la presente temporada para Aprilia, que convierte al fabricante de Noale en el más efectivo de lo que va de 2026, una situación que aunque complicada, intentarán revertir en las próximas carreras, sobre todo, los representantes de Ducati.

Hasta la fecha Aprilia y Ducati se han mostrado como las fábricas con los prototipos más efectivos y eficaces del campeonato del mundo de MotoGP, dejando un paso por detrás a las KTM RC 16 y ya dos o tres peldaños por debajo tanto a las Honda como a las Yamaha. Ahora, en Barcelona tendrán una nueva oportunidad para intentar recortar distancias.

El Circuit de Barcelona-Catalunya es ya un clásico del panorama internacional. Comenzó a construirse en 1989 y se inauguró en 1991, para acoger por primera vez a la Fórmula 1. El Mundial de Motociclismo desembarcó en Montmeló en 1992, primero como sede del GP de Europa, mientras que desde 1996 acoge el GP de Catalunya. Ha sido sede de momentos históricos, como la victoria de Alex Crivillé ante Okada en 500cc 1999, o la de Valentino Rossi ante Jorge Lorenzo en 2009.

¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP 2026 en Montmeló?

El Circuit de Barcelona-Catalunya es una pista de longitud media-corta, en lo que es todo el calendario del Mundial de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Catalunya serán, en la categoría reina, a 24 vueltas la larga del domingo, y a 12 la sprint del sábado. Además, en Moto2 se completarán 21 giros, y 18 en Moto3.

Horarios del Gran Premio de Cataluña 2026

Viernes 15 de mayo

MotoGP | FP1: 10:45 horas

MotoGP | Práctica: 15:00 horas

Sábado 16 de mayo

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas

Domingo 17 de mayo

Warm Up MotoGP: 09:40 horas

MotoGP | Carrera (24 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el Gran Premio de Cataluña de MotoGP 2026

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP 2026 se podrá seguir por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones.

Además ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio catalán de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, donde encontrarás toda la información de lo que ocurra en el circuito de Le Mans, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.