Aprilia deja clara su norma y da comienzo a la guerra entre Jorge Martín y Bezzecchi

El equipo italiano ha reconocido públicamente que su moto es la mejor del campeonato ahora mismo. Ahora, un sólo punto separa a sus dos pilotos en la tabla. El conflicto está servido

Bendito problema el que tiene Aprilia este año. Sus dos pilotos, separados por un sólo punto en la lucha por el título Mundial. Y a años luz del resto. Marco Bezzecchi con 108 puntos y Jorge Martín con 107 están protagonizado una hermosa batalla en este inicio de campeonato. Y lo que es una ventaja ahora, puede ser un conflicto a medida que avance el Mundial.

El curso pasado era Ducati la que tenía el dilema al inicio del curso, pero Marc Márquez rápidamente amplió la brecha y Bagnaia nunca se llegó a sentir rival para el catalán. Pero esta vez la batalla en Aprilia promete mantenerse viva hasta el final. Y por si fuera poco, el jefe del equipo italiano ha alzado la voz.

"También nosotros sospechamos ahora que tenemos la mejor moto. Pero la diferencia con Ducati y KTM es mínima", explicaba Rivola al concluir el Gran Premio de Francia ante los medios de comunicación. Tras firmar un triplete con Ai Ogura en el tercer escalón en Le Mans, Aprilia se ha confirmado como la gran candidata a llevarse los dos títulos este año.

Y con estas palabras, sin duda, Rivola acaba de añadir en extra de presión sobre sus pilotos para lo que resta de campeonato. Hasta ahora, el máximo ejecutivo de Aprilia se estaba manteniendo al margen de la euforia generada con las primeras carreras, pero con el recital de sus pilotos en tierras galas ya no ha podido ocultar la realidad ni un segundo más.

El reinado de Aprilia comenzó en 2025

El gran trabajo que está realizando Aprilia en 2026 es fruto de todo lo sufrido en 2025. La continuas desgracias de Jorge Martín obligaron a la marca a mejorar mucho su moto y terminaron siendo mejor que las Ducati al final del ejercicio anterior.

Ahora, con el campeón del mundo ya recuperado de sus lesiones físicas y psicológicas y con Bezzecchi más 'on fire' que nunca, la vida les sonríe de nuevo apenas un año después.

Más de 40 puntos les separa a ambos del tercero, Fabio Di Giannantonio, que es el mejor de Ducati hasta la fecha. Y es que el primer triplete en la historia de la compañía de Noale en MotoGP no es casualidad.

Desde que ha comenzado el Mundial 2026, Aprilia ha ocupado 10 de las 15 posiciones de podio que se han puesto en juego.

Rivola manda un mensaje a Jorge Martín y Bezzecchi

Rivola ha aprovechado también para echar la vista atrás desde su llegada, cuando eran el último de la fila: "Es verdad que los tiempos han cambiado y que aquello de ganar el domingo para vender el lunes ya no es algo vigente. Pero no hay ninguna duda de que los triunfos contribuyen a mejorar la percepción de la compañía".

Y, ahora, lo que le preocupa es saber gestionar la competencia entre sus dos primeros espadas: "Es un desafío muy bonito tener que manejar la situación con estos dos pilotos, que pueden llegar a jugarse el título entre ellos. Sólo hay una norma y los dos la conocen: que se respeten el uno al otro. Respeto a Aprilia, a la marca y a todos los que trabajamos en ella".

En este sentido y sobre cómo vivió el primer triunfo de Jorge Martín con Aprilia, Rivola comentó lo siguiente: "Me puse más nervioso cuando vi a Bezzecchi rodando detrás de Jorge, nada más ser adelantado, que al revés. Seguramente, hace algún tiempo, Marco habría intentado devolverle la maniobra. Pero esta vez entendió que Jorge era simplemente más rápido que él a final de carrera".