Ducati tiene un plan por si Marc Márquez confirma su retirada

El de Cervera ya se encuentra en su casa recuperándose de la caída sufrida en Le Mans. Y, ahora, se ha conocido las intenciones que tienen los de Borgo Panigale para cuando decida colgar su casco y su mono definitivamente

Todo tiene un final en esta vida y el de Marc Márquez en MotoGP tampoco está tan lejos. Pese a haber conquistado el curso pasado su noveno título Mundial (séptimo en categoría reina), el de Cervera es consciente de que su físico ya le está enviando señales después de tantas caídas y lesiones como ha sufrido a lo largo de su carrera.

Sin ir más lejos, antes de caerse en Le Mans este pasado fin de semana, el catalán ya tenía pensado pasar por el quirófano para tratarse de nuevo su maltrecho hombro derecho. Se iba a operar después de Montmeló, pero finalmente ha aprovechado la lesión del quinto metatarsiano de su pie derecho para ser intervenido de las dos zonas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Marc Márquez en Ducati?

Y mientras se recupera ya en su casa, el diario Marca ha desvelado una noticia respecto a su futuro. Y es que Ducati tiene un plan con él para cuando decida colgar definitivamente su casco y su mono. Según dicho medio, el piloto español, cuyo contrato se extiende hasta 2028, planteó un 1+1 por sus dudas físicas de poder continuar, pero la casa italiana convenció para que firmara por dos años para no trastocar su planificación de pilotos y equipos.

No obstante, le prometieron respetar dicha decisión de abandono si finalmente llegaba. Y no solo eso, sino que, al parecer, Ducati ya le ha transmitido al catalán sus planes de futuro para cuando esto pase. Sea dentro de dos años y medio o más tarde, quieren ofrecerle el cargo de embajador de la marca.

Conscientes de su tirón comercial y mediático, Ducati cree que sería la figura perfecta para desempeñar este puesto. Cabe recordar que Marc tiene detrás a Red Bull como patrocinador y Ducati tiene a Monster hasta 2027, por lo que este nuevo puesto también podría ser visto como una estrategia para 2028.

Marc Márquez, ¿se despide de su título?

Con su caída en la sprint del Gran Premio de Francia, Marc Márquez ha dicho prácticamente adiós a sus opciones de revalidar el título Mundial este curso. Sobre todo, porque ahora se pierde el GP de Cataluña y aun no se sabe cuándo podrá reaparecer.

Y las Aprilia no ceden. Marco Bezzecchi y Jorge Martín ya le sacan 71 y 70 puntos, respectivamente. Y no parece que Ducati vaya a alcanzar el ritmo de estos.

“Soy de poco llorar”, decía Marc tras su caída en Le Mans, pero el catalán era consciente de que podría haber gastado su última bala para poder cazar a ambos.

Mientras tanto, otros pilotos como el propio Jorge Martín le transmitieron mensajes de ánimo durante el fin de semana: “Volverá más fuerte que nunca”. Pero lo cierto es que cuando vuelva a competir, el liderato podría estar a cien puntos de distancia, algo muy difícil de alcanzar ya.

Clasificación del Mundial de MotoGP 2026 después de cinco carreras:

1. M. Bezzecchi (Aprilia) - 128 puntos

2. J. Martín (Aprilia) - 127 puntos

3. F. Di Giannantonio (VR46) - 84 puntos

4. P. Acosta (KTM) - 83 puntos

5. A. Ogura (Trackhouse) - 67 puntos

6. Raúl Fernández (Trackhouse) - 62 puntos

7. M. Márquez - 57 puntos

8. A. Márquez (Gresini) - 55 puntos

9. P. Bagnaia (Ducati) - 43 puntos

10. E. Bastianini (Tech3) - 39 puntos

11. L. Marini (Honda) - 33 puntos

12. J. Zarco (LCR) - 29 puntos

13. B. Binder (KTM) - 28 puntos

14. F. Aldeguer (Gresini) - 27 puntos

15. F. Morbidelli - 27 puntos

16. F. Quartararo (Yamaha) - 26 puntos

17. D. Moreira (LCR) - 10 puntos

18. J. Mir (Honda) - 8 puntos

19. A. Rins (Yamaha) - 7 puntos

20. T. Razgatlioglu (Pramac) - 4 punto

21. J. Miller (Pramac) - 1 punto