Así queda el Mundial de MotoGP tras el GP de Francia 2026: puntos y posiciones con Jorge Martín, Acosta y los hermanos Márquez

Marco Bezzecchi sigue líder, pero la distancia es mínima respecto a su compañero Jorge Martín. Pedro Acosta cae a la cuarta plaza y Marc Márquez, que no ha podido participar en la dominical, desciende hasta la séptima plaza de la clasificación

El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) protagonizó una magistral remontada desde la séptima posición hasta la victoria en el Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito 'Bugatti' de Le Mans.La victoria de Jorge Martín, la primera desde Indonesia en 2024, le permite al piloto madrileño situarse a sólo un punto de su propio compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi, en la clasificación provisional del mundial de MotoGP.La tercera plaza fue para el japonés Ai Ogura, que le dio un pleno sobre el podio a Aprilia, después de remontar desde la octava posición hasta el tercer peldaño del podio.

Marc Márquez cae en picado en la tabla

Una de las noticias más relevantes del fin de semana francés fue la ausencia en la carrera del vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que sufrió una fuerte caída durante la prueba 'sprint', en la que se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho que le obligó a pasar por el quirófano.

Márquez, que ya tenía prevista una cirugía después de la carrera de Cataluña para extraer un tornillo del hombro derecho, que le tocaba el nervio radial, confirmó tras el accidente y con una notable cojera de su pierna derecha, que anticiparon la intervención.

El Director Deportivo del equipo Ducati, el italiano Davide Tardozzi, confirmó a los medios de comunicación, antes incluso de la salida de la carrera, que Marc Márquez ya había sido intervenido quirúrgicamente y que todo había ido bien. Pero en la clasificación ya ha caído desde la quinta a la séptima plaza. Y en Cataluña seguirá descendiendo y distanciándose de los de arriba una vez confirmado que no participará.

Mientras tanto, Pedro Acosta también ha perdido su tercera plaza en la general tras el adelantamiento que le ha hecho Di Giannantonio en la última vuelta. El murciano, no obstante, es cuarto y está a un sólo punto también del piloto italiano.

De igual modo, otro que desciende es Álex Márquez, quien no ha podido puntuar debido a su caída en la vuelta 3 y ya es octavo.

Si el sábado parecía que las Ducati habían dado un paso adelante, el domingo ha vuelto a confirmar que Aprilia sigue al frente en ambas clasificaciones. Triplete histórico para el equipo italiano, que nunca había conseguido ocupar las tres posiciones del podio en una carrera larga. Y se han convertido en el cuarto equipo que consigue dicha hazaña.

Clasificación del Mundial de MotoGP 2026 después de cuatro carreras

1. M. Bezzecchi (Aprilia) - 128 puntos

2. J. Martín (Aprilia) - 127 puntos

3. F. Di Giannantonio (VR46) - 84 puntos

4. P. Acosta (KTM) - 83 puntos

5. A. Ogura (Trackhouse) - 67 puntos

6. Raúl Fernández (Trackhouse) - 62 puntos

7. M. Márquez - 57 puntos

8. A. Márquez (Gresini) - 55 puntos

9. P. Bagnaia (Ducati) - 43 puntos

10. E. Bastianini (Tech3) - 39 puntos

11. L. Marini (Honda) - 33 puntos

12. J. Zarco (LCR) - 29 puntos

13. B. Binder (KTM) - 28 puntos

14. F. Aldeguer (Gresini) - 27 puntos

15. F. Morbidelli - 27 puntos

16. F. Quartararo (Yamaha) - 26 puntos

17. D. Moreira (LCR) - 10 puntos

18. J. Mir (Honda) - 8 puntos

19. A. Rins (Yamaha) - 7 puntos

20. T. Razgatlioglu (Pramac) - 4 punto

21. J. Miller (Pramac) - 1 punto