Real Oviedo - Getafe, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo y online el duelo entre Real Oviedo y Getafe que dará comienzo a partir de las 16:15 en el Estadio Carlos Tartiere y que corresponde a la jornada 35 de LaLiga EA Sports

El choque entre Real Oviedo y Getafe puede suponer el descenso matemático de los de Almada si pierden ante los azulones. En caso de empate, si el Girona puntúa mañana ante el Rayo Vallecano, el descenso estará consumado.

El Getafe por su parte tiene en su mano jugar competición europea el próximo curso. La duda está en saber si será Conference League, en la que está ahora mismo clasificado por ser séptimo o para la Europa League con la que tendrá que pelear con un Celta de Vigo que suma dos triunfos consecutivos en Liga.

Guillermo Almada , como estaba previsto, retrasa la posición de Alberto Reina y lo coloca en el doble pivote en detrimento de Colombatto, que junto a Costas son los dos futbolistas que salen de la alineación para dar entrada a Bailly y Hassan.

Bordalás recupera a Djené, suple al lesionado Femenía con Zaid Romero, que regresa al once, y sorprende con la salida del once de Luis Vázquez, dando cabida a Mario Martín cerca de Martín Satriano.

Real Oviedo y Getafe se verán las caras este domingo a partir de las 18:30 en el Estadio Carlos Tartiere de la capital ovetense. Carbayones y azulones tienen objetivos muy distintos por delante ya que si para los locales la urgencia es ganar para tratar de seguir contando con una mínima posibilidad de permanencia en LaLiga EA Sports, para los visitantes, el alcanzar puestos europeos es el premio gordo al que aspiran los madrileños.

El encuentro podrá seguirlo en directo y online en ESTADIO Deportivo desde dos horas antes del comienzo del mismo con la previa más completa. Además, una vez que la pelota eche a rodar, podrá seguir el minuto a minuto de todo lo que suceda en el Carlos Tartiere, la crónica tras el pitido final y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Real Oviedo - Getafe hoy en directo en LaLiga EA Sports

El Real Oviedo de Guillermo Almada estará este domingo a partir de las 18:30 ante sus últimas posibilidades de que no se le escape entre las manos la permanencia en LaLiga EA Sports. El Real Oviedo es último con 28 puntos, a 10 de un Girona que jugará este próximo lunes y con 12 por disputarse incluyendo el encuentro de hoy.

Si el Real Oviedo no gana este domingo al Getafe en el Carlos Tartiere y si además pierde ante los azulones, certificaría su descenso matemático a LaLiga Hypermotion un año después de conseguir el ansiado ascenso a Primera. El único punto conseguido de los últimos nueve en juego a dejado muy tocadas las aspiraciones del cuadro de Guillermo Almada que es con diferencia el que peores números de diferencia de goles tiene en lo que va de temporada con -28 (26 goles a favor y 54 en contra).

Real Oviedo - Getafe en directo y online hoy en LaLiga EA Sports

El Getafe de Bordalás, técnico que aún no se sabe si el próximo curso seguirá dirigiendo a los azulones, es séptimo y tendrá que hilar muy fino en este tramo final de temporada si quiere alcanzar la sexta plaza que da opción a disputar la Europa League o quedarse con la plaza de Conference League a la que también optan Athletic Club (igualado a 44 con el Getafe), Osasuna y Rayo Vallecano con 42. Los de Íñigo Pérez se podrían clasificar de forma automática para la Europa League si ganan la final de la Conference League.

Enfrentamientos previos entre Real Oviedo y Getafe

La diferencia de categoría entre Real Oviedo y Getafe en estas últimas temporadas ha propiciado que los choques entre carbayones y azulones no se produzcan en el Carlos Tartiere de manera oficial desde febrero de 2017. En esa ocasión el Real Oviedo venció por 2-1. En el duelo de la primera vuelta en el Coliseum, el Getafe se llevó los tres puntos con un cómodo 2-0. Sin que sirva de precedente, el duelo entre Real Oviedo y Getafe medirá a los dos equipos menos goleadores de la categoría y los únicos que su cifra goleadora es menor que las jornadas que llevan disputadas. Un total de 26 para el Real Oviedo y 28 para un Getafe que está optimizando sus dianas para estar en puestos europeos a estas alturas de campeonato.