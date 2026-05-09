Almada apela a la profesionalidad del Real Oviedo: "Representamos una institución muy prestigiosa"

El técnico del cuadro carbayón apostó por agarrarse a las escasas posibilidades matemáticas que tienen de seguir en Primera división: "Tenemos que defender ese porcentaje ínfimo que tenemos"

El Real Oviedo buscará este próximo domingo seguir con vida en la pelea por la permanencia en LaLiga EA Sports. Los de Guillermo Almada no lo tienen sencillo ya que con 28 puntos, a nueve de los puestos fuera de la permanencia y con 12 por jugarse, podría certificar su descenso este mismo fin de semana si no vence al Getafe.

Este sábado Guillermo Almada dejó claro que los jugadores del Real Oviedo deberán salir a defender las escasas posibilidades del equipo para mantenerse en Primera y también apostó por ser profesionales: "Hay cosas importantes que debemos demostrar. Tenemos que defender ese porcentaje ínfimo que tenemos".

La profesionalidad en el Real Oviedo de Guillermo Almada

Guillermo Almada no quiere que los jugadores del Real Oviedo bajen los brazos antes de tiempo y apostó por ser profesionales y tener rebeldía: "Hay que sacarla desde nuestro interior. Debemos ser profesionales y tener rebeldía. Representamos una institución muy prestigiosa. Está el prestigio del futbolista también. Hacemos lo que nos gusta, que es jugar al fútbol".

El técnico del Real Oviedo dejó claro que su única preocupación está en el día a día y no mira más allá: "No me preocupa lo que pueda suceder después porque estoy enfrascado en el día a día, no quiero que nada me distraiga. Ya tendremos tiempo para analizar una cantidad de situaciones. Nos toma mucho tiempo las cosas del día a día".

Los disponibles para Guillermo Almada en el Real Oviedo

Comentó Almada que el Real Oviedo contará con los mismos que se midieron al Real Betis el pasado fin de semana a pesar de que Colombatto ha tenido algunas molestias esta semana: "Tendremos a los mismos jugadores que en Sevilla. Colombatto ha tenido alguna molestia, pero creo que llegará bien. Dendoncker está fuera y Agudín se fue con el filial. El equipo está golpeado. Tenemos partidos importantes por delante. Hemos intentado recuperarnos de lo anímico. Quedan dos semanas para cerrar el campeonato y no queremos ninguna lesión. Debemos conseguir una victoria por nuestra gente".

Además el uruguayo dejó pistas sobre si hará rotaciones ante el Getafe de Bordalás: "Algunas variantes habrá, siempre buscando el mejor funcionamiento. Queremos tener más llegadas. Inevitablemente haremos rotaciones por la cantidad de partidos. Hay cansancios. Estamos analizando alguna variante. No hicimos un mal partido ante el Betis. Tiramos las mismas veces. Nos faltó profundidad". Sobre el propio Getafe, Almada no escondió la complejidad de los azulones: "Es un rival complicado, con un estilo de juego difícil, con buenos futbolistas y un entrenador que lleva un proceso largo. Para nosotros cualquier rival es complicado".

Guillermo Almada en un partido de esta temporada con el Real Oviedo

Almada no piensa en el Real Madrid

Almada no quiso hablar del Real Madrid y se emplazó a pensar en los blancos a partir del lunes: "Es una situación que no depende de nosotros. Lo pensaremos a partir del lunes. Intentaremos poner el mejor equipo y más allá de la dificultad que atraviesa el Madrid. Por más que sea complicado para nosotros, debemos intentar ganar. Esto es un juego y debemos tratar de brindarle una alegría a nuestra gente. Lo pensaremos a partir del lunes".