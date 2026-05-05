El CTA confirma el error del árbitro que benefició al Betis ante el Oviedo

El programa 'Tiempo de Revisión' resalta el acierto del colegiado Cordero Vega al no señalar penalti de Amrabat sobre Thiago Fernández, pero aclara, con la normativa en la mano, que el marroquí debió ser ver la roja directa pese a todo

El Real Betis se reencontró con la victoria en La Cartuja el pasado sábado gracias a una gran pegada que le permitió golear por 3-0 al colista Oviedo. Un triunfo que le consolida en la quinta plaza de LaLiga, con seis puntos de ventaja sobre el Celta de Vigo a falta de 12 por disputarse, y le concede muchísimas opciones de acabar en una posición que puede tener el premio gordo de un billete para la Champions.

Las quejas del Real Oviedo

Pero en el conjunto asturiano se quejaron amargamente de la jugada polémica que tuvo lugar en el minuto 38, cuando el marcador aún reflejaba una victoria por la mínima gracias al primero de los goles de Cucho Hernández. El protagonista fue Sofyan Amrabat, que trató de cortar el avance de Thiago Fernández con una dura entrada por la que el rival pidió penalti. En ese sentido fueron encaminadas las quejas del técnico carbayón, Guillermo Almada, tras el choque, aunque su propio jugador aclaraba cuál había sido la explicación del colegiado: "Hablé con el árbitro y me dijo que la pelota ya estaba fuera, que, si hubiera estado dentro, habría sido penalti".

Doble error: del árbitro de campo y del VAR

Efectivamente, no se ponía en duda la decisión tomada en este sentido por Adrián Cordero Vega. Pero lo que sí ha aclarado el Comité Técnico de Árbitros es que el trencilla cántabro sí se equivocó al no enseñarle la roja directa al centrocampista verdiblanco. Es más, el error no solo fue suyo, sino también de su compañero González Francés, en encargado del VAR, por no avisar de que la acción del marroquí era merecedora de la expulsión, lo que habría dejado a su equipo en inferioridad con todo el segundo tiempo por delante.

Lo que dice el reglamento: "Es importante diferenciar el ámbito disciplinario del técnico"

Así, el programa 'Tiempo de Revisión' puntualiza que el hecho de que el balón ya estuviese fuera del campo no es razón para perdonar el castigo al mediocentro bético. "A efectos reglamentarios, resulta indiferente que el contacto físico se produzca dentro o fuera de los límites del terreno de juego. El factor determinante para la sanción técnica, posible penalti, es que el balón se encuentre en juego. No cabe la sanción técnica, pero desde el punto de vista reglamentario es importante diferenciar el ámbito disciplinario del técnico. Aunque el balón se encuentre fuera del terreno de juego en el momento del contacto, esto no exime de la responsabilidad disciplinaria ya que el árbitro debe sancionar cualquier infracción que sea consecuencia de esa disputa, independientemente de la situación del balón", explica.

La conclusión del CTA: córner y expulsión

De este modo, la portavoz del estamento arbitral, Marta Frías, insistió en que lo correcto habría sido mandar a Amrabat a la caseta antes de tiempo. "Para el CTA la decisión técnica es correcta al señalar córner, dado que el balón estaba fuera del campo en el momento del impacto. Sin embargo, considera que el contacto del defensor no fue correctamente valorado ya que el defensor se lanza contra el adversario impactando con sus tacos en el tobillo con excesiva intensidad, provocándole una torsión y poniendo en peligro su integridad física. La consideración debió ser de juego brusco grave y el VAR debió intervenir para recomendar una revisión que condujera a la expulsión. De manera didáctica hay que matizar que cualquier falta que se produzca fuera del campo estando el balón en juego será ejecutada desde la línea de demarcación más cercana al lugar del hecho. Si esto ocurre en la línea de meta que delimita el área de penalti, se debería sancionar con la pena máxima", concluye.