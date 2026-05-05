Anuncian un seguimiento del Sevilla al lateral de moda en Brasil, que también fue vinculado con el Betis

Un emisario nervionense habría viajado para seguir de cerca al argentino Alexandro Bernabei, que ha anotado tres goles en sus tres últimos partidos con el Internacional de Porto Alegre

La planificación del Sevilla FC está en el aire. Antonio Cordón ha adelantado trabajo con los fichajes de Juan Iglesias, Arouna Sangante y Patrik Mercado, quedando sin embargo en entredicho tanto el anunciado acuerdo por la joven estrella ecuatoriana como la también avanzada contratación del rumano Marius Marin, cuya lesión es más grave de lo previsto inicialmente. Pero es que ni la continuidad del director deportivo extremeño está asegurada, ni se sabe quiénes mandarán en el club, ni lo más importante: en qué categoría jugará la próxima temporada.

Dicho todo ello, la maquinaria no se puede detener. Así, desde Brasil se apunta que el conjunto nervionense ha puesto sus ojos en Alexandro Bernabei, lateral izquierdo argentino de 25 años que está brillando con fuerza en el Internacional de Porto Alegre. Según desvela el periodista Alexandre Ernst, un emisario sevillista viajó el pasado mes de abril a la ciudad perteneciente al estado de Rio Grande do Sul para seguir de cerca al jugador y conocer su situación, dándose la circunstancia de que hace justo un año también fue relacionado con el Real Betis.

Ya pasó por Europa y podría volver

No son los hispalenses únicos clubes europeos con los que se ha relacionado al de Cañada de Gómez, que ya vivió una experiencia en el Viejo Continente sin demasiada fortuna. Surgido de la cantera de Lanús, con cuyo primer equipo disputó 88 partidos, en 2022 fue fichado por el Celtic de Glasgow por 4,35 millones de euros. Pero tras una campaña y media en Escocia en la que solo participó en 28 encuentros, en marzo de 2024 puso rumbo al fútbol brasileño, donde se ha destapado.

Los espectaculares números de Bernabei

En las filas del Internacional de Porto Alegre, Bernabei ha firmado 11 goles y 13 asistencias en 96 choques, poniendo de manifiesto todo su poder ofensivo en las últimas semanas. En la presente campaña ha visto ya portería en seis ocasiones tras la disputado de 20 envites, marcando de forma consecutiva en los tres últimos que ha disputado. Ni hace falta subrayar que su gran cualidad está precisamente en esa vocación atacante, motivo por el cual su actual técnico, el uruguayo Paulo Pezzolano, ex del Valladolid, lo utiliza también en ocasiones como extremo, posición en la que ya había jugado con anterioridad.

Ese perfil de lateral atrevido que tanto gusta en Brasil le hizo estar en el once ideal del Brasileirao en 2024. Incluso hubo quien pidió su nacionalización para que fuese convocado con la 'Canarinha', aunque él mismo reconoció que su sueño es jugar con la selección absoluta de Argentina, algo que no ha conseguido hasta el momento, llegando solo hasta la sub 23.

La cantidad que exigiría el internacional de Porto Alegre

Con un valor de mercado de 6 millones de euros, según la web especializada Transfcermarkt, y contrato en vigor hasta 2028, lo que no encaja para verlo aterrizar en el Sánchez-Pizjuán son las presuntas pretensiones económicas del Internacional. El club de Porto Alegre lo acogió en un primer momento como cedido y enero ejerció una opción de compra de 5,5 millones de euros. Ahora, según la citada fuente, no estaría dispuesto a venderlo por menos de 8 millones, una cantidad bastante importante para la pobre realidad económica del club sevillista, que además tiene en principio cubierta dicha posición.

Tres nombres en el lateral zurdo del Sevilla FC

En estos momentos, el lateral izquierdo en el Sevilla FC está cubierto con el chileno Gabriel Suazo, que cumple la primera de las tres temporadas que firmó el pasado verano, y el canterano Oso, a quien se pretende renovar a toda costa (acaba en 2027) sin que se hayan producido avances ni retrocesos en las últimas semanas, como informó ESTADIO Deportivo. Pero no hay que olvidar que también debe regresar Adriá Pedrosa, cedido en un Elche que se guardó una opción de compra.

Una prioridad en el Real Betis, con otros nombres en cartera

Donde sí es una prioridad reforzar el costado zurdo de la zaga es en el Real Betis, del que la prensa brasileña también apuntó el pasado año que seguía de cerca a Bernabei. Ahora, en cambio, los tiros van por otro lado en el conjunto verdiblanco, que sigue teniendo en el portugués Nazinho a uno de sus grandes favoritos ante el cantado adiós de Ricardo Rodríguez. Además, Manu Fajardo maneja más opciones, como el brasileño Kaiki, del Cruzeiro, o la joven perla del Bayer Múnich Julien Yanda, como desveló ESTADIO Deportivo.