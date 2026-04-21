El Sevilla se fija en Gabriel Mec, joven talento brasileño que también sigue el Villarreal

Con 18 años recién cumplidos, fue una de las estrellas de Brasil en el último Mundial sub 17 y ya es un habitual en el primer equipo del Gremio de Porto Alegre, siendo varios los clubes europeos que le han echado el ojo

El Sevilla FC no sabe en qué categoría competirá la próxima campaña, pues el fantasma del descenso sigue acechando muy de cerca a falta de siete 'finales' para la conclusión de LaLiga. Pero el criticado Antonio Cordón está obligado a avanzar en la planificación de cara a la próxima campaña, siendo ya varios los fichajes concretados. Así, Juan Iglesias y Arouna Sagante aterrizarían a coste cero, sumándose a ellos el caso especial de Patrick Mercado, que podría caerse tras su grave lesión, y Marius Marin, no cerrado pero sí encarrilado.

Hay de todo entre los elegidos. Jugadores con más experiencia para buscar rendimiento inmediato y apuestas por jóvenes talentos. De hecho, uno de los pilares que deben sustentar el pretendido crecimiento del club de Nervión es el regreso a esa política de detección de perlas que puedan generar plusvalías económicas en un futuro. Y dentro de esa política, admitida públicamente por el director deportivo, se enmarca el nombre de Gabriel Mec, mediapunta brasileño que ha cumplido 18 años este mismo mes de abril.

La dura competencia por Gabriel Mec

Según informa el periodista Felipe Silva en el canal 'Sports Center Brasil' de la ESPN, el Sevilla FC es uno de los muchos clubes que se han interesado por la situación del futbolista del Gremio de Porto Alegre. Solo se trataría de un sondeo para conocer su situación tras seguirlo previamente. Nada de ofertas concretas. Aunque la competencia existente y las cantidades económicas de las que se hablan hacen intuir que no será sencillo verlo vestido de blanquirrojo.

La misma fuente indica que también andan tras sus pasos el Villarreal o el Newcastle. Además, tirando de hemeroteca, se puede comprobar cómo en la prensa brasileña ya se informó de un seguimiento del Chelsea, que no pasó a mayores, y un intento ya más serio por ficharlo del Shakhtar Donestk ucraniano, que no convencer al club tricolor el pasado verano.

El dinero que pide el Gremio de Porto Alegre

También el periodista italiano Nicolo Schira, especialista en el mercado, incluyó meses atrás al Liverpool entre los interesados. Por ello, no es de extrañar que el Gremio de Porto Alegre ya se frote las manos con un futbolista que, no obstante, solo tiene contrato hasta 2027. Ese rebajaría su fuerza en una posible negociación, aunque no se contentará con menos de una cantidad que oscile entre 15 y 20 millones de euros.

El estilo de juego y los números de Gabriel Mec

Gabriel Mec destaca por su visión de juego, habilidad para el regate y velocidad, pudiendo actuar también en ambas bandas. En su club han querido gestionar poco a poco su salto a la elite y de momento suma 19 partidos con el primer equipo, en los que ha disputado 582 minutos y ha firmado una asistencia.

Un fijo en las selecciones inferiores de Brasil

Pero aunque sus números no son espectaculares, su valor de mercado es ya de 12 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, lo que da una idea de las muchas esperanzas puestas en su país, fábrica inagotable de estrellas, con este nuevo talento. Mucho tiene que ver en ello su destacada presencia en las selecciones inferiores de la 'Canarinha'.

El pasado mes de noviembre, sin ir más lejos, el futbolista nacido en Campo dos Goytacazes disputó siete de los ocho partidos de su selección en el Mundial sub 17, anotando un gol con el '10' a la espalda. Tras ello, el siguiente paso fue la llamada de la sub 20 el pasado mes de marzo, aunque no llegó a debutar. Pero en Brasil todos dan por hecho que su ascenso será meteórico.

El dato que comparten Gabriel Mec y Nico Guillén

De momento, en octubre del pasado año fue incluido por The Guardian en un listado de las 60 futuras estrellas de la 'Nueva Generación' futbolística, donde también aparecía el sevillista Nico Guillén. El centrocampista onubense sí es una de las grandes esperanzas de un Sevilla FC que por un lado está empeñado en atar a sus canteranos más prometedores, como ha sucedido en estos días con Miguel Sierra e Ibra Sow, y por otro no pierde de lado la posibilidad de seguir firmando a perlas que puedan traer a Nervión grandes réditos deportivos y económicos.