El Sevilla, de menos a más en LaLiga Futures: pasa a octavos y revivirá la final de 2024

El equipo nervionense no comenzó con buen pie la Fase de Grupos, pero después de sumar sólo un punto de los seis primeros reaccionó con dos triunfos consecutivos que le permiten arañar la tercera plaza, empatado a puntos con Villarreal CF y Atlético de Madrid

El Sevilla FC fue de menos a más en la Fase de Grupos.LaLiga FC Futures

El Sevilla FC ha iniciado este viernes, con un trazo algo irregular que luego ha ido enmendando, un nuevo camino en LaLiga FC Futures 2026, prestigioso torneo nacional de cantera que ha afrontado con ilusiones renovadas después de haber tenido que conformarse con un meritorio segundo puesto en las ediciones de los dos últimos veranos. El curso pasado cayó contra el RCD Espanyol y en 2024 perdió contra el Valencia CF, que precisamente será su rival en octavos de final, este sábado a las 11:00 horas.

El Alevín A blanquirrojo, encuadrado en el Grupo D, se ha clasificado para los octavos de final del torneo tras acabar en la tercera posición, empatado a siete puntos pero con peor diferencia de goles (3 GF y 3 GC) que el Villarreal CF y el Atlético de Madrid. De menos a más, empezó perdiendo, empató en el segundo y cerró con dos triunfos seguidos. Este sábado, contra los che, buscarán quitarse las dos espinitas.

El Sevilla, de menos a más: pierde con Osasuna, empata con el Atlético y gana al Villarreal

En la primera jornada, en el arranque de una sesión matinal que deparó tres encuentros para el Sevilla FC en el Estadio de La Cerámica de Vila-real (Castellón), los jóvenes pupilos de Alberto Barroso se vieron sorprendidos por un sólido CA Osasuna que venció por 0-2.

Tampoco encontraron el camino del gol los nervionenses en el segundo partido de la mañana del viernes, resuelto al menos con el primer punto en su casillero: un valioso 0-0 frente al Atlético de Madrid y con una espectacular salvada sobre la misma línea para evitar encajar otra derrota.

La clara línea ascendente del Sevilla FC se confirmó haciendo bueno el dicho de 'A la tercera va la vencida'. Los dos primeros tantos en LaLiga FC Futures y el primer triunfo llegaron ante el anfitrión del torneo, el Villarreal CF, al que se impusieron por 1-2, para reponerse del irregular inicio y meterse de nuevo en la pelea.

Emocionante última jornada en el Grupo D:

Estos marcadores matinales dejaban muy apretada la clasificación en el Grupo D de cara a la cuarta y última jornada de la Fase de Grupos: un triple empate a cuatro puntos entre colchoneros, 'groguets' y nervionenses y con los rojillos pegados con 3 puntos; pero navarros como madrileños, con un encuentro menos.

Para el desenlace de la liguilla previa, ya en horario vespertino, el Sevilla FC se veía las caras con el colista Elche CF con la necesidad de ganar y lo hizo por 1-0. El tanto lo vovió a marcar Álvaro, quien ya había puesto firma a los dos del triunfo contra el Villarreal y acaba la liguilla con tres dianas, como 'pichichi' de su equipo y único anotador.

Clasificación en el Grupo D de la LaLiga FC Futures 2026

Se clasifican los cuatro primeros y sólo se elimina Osasuna, curiosamente el único verdugo del Sevilla FC.