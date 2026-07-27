Miguel Sierra, 'pichichi' de la pretemporada: "El míster está confiando bastante en mí y yo se lo agradezco"

El extremo de 22 años, que dio la victoria ante el Juventud Torremolinos en el primer ensayo veraniego, cerraba la segunda contra el Ceuta al aprovechar una combinación plenamente canterana: "Son oportunidades que tenemos que aprovechar al máximo; lo importante es ganar, sea el rival que sea"

"La verdad es que el equipo está haciendo un trabajo muy importante en la pretemporada. El míster nos está inculcando que, aunque sea un partido amistoso, ya dentro de tres semanas tenemos LaLiga y hay que empezar a darle rodaje al grupo, y es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando muy bien y vamos a por lo bueno en tres semanitas. Cada partido que jugamos nos vamos encontrando mejor, nos conocemos más con los nuevos fichajes, con los chavales y todo. Y la verdad es que estamos haciendo un grupo muy bueno y nos estamos encontrando bien físicamente, con balón y bien como equipo", apuntaba tras el Sevilla FC-AD Ceuta el autor del 2-1 definitivo.

Y añadía Miguel Sierra, atado hasta 2029 por los hispalenses: "Al fin y al cabo, lo importante es ganar, ya sea el rival que sea, no importa si es de Segunda división, de Primera RFEF... da igual el equipo que sea. Al final, tenemos que ganar cada partido; es nuestra obligación y para eso trabajamos". A fe que lo está consiguiendo el granadino, que, con dos tantos, se ha convertido en el 'pichichi' nervionense en lo que va de verano: "El míster está confiando bastante en mí y yo se lo agradezco. Y, nada, personalmente me estoy encontrando muy bien, así que a seguir así. Con gol. Eso es lo más importante en el fútbol".

Un broche canterano para la segunda victoria estival

"Sí, bueno, al fin y al cabo a la gente de arriba lo que nos da confianza es el gol. Y, cuantos más sean, pues mejor", añadía con cierta timidez todavía el extremo, que acaba de cumplir 22 años y va asomándose con mucha frecuencia al primer equipo. Matías Almeyda le dio la alternativa y, aunque Luis García Plaza se la ha renovado, no pudo contar con él en la recta final de la 25/26, cuando desde el club consideraron más conveniente que echase una mano al Sevilla Atlético en su intento frustrado de quedarse en Primera RFEF.

De momento, el zurdo parte como titular en esa banda derecha del ataque blanquirrojo a la espera de refuerzos y de que se aclare el futuro de hombres como Juanlu Sánchez o Chidera Ejuke. Por si acaso, deja su sello: tanto de penalti para el triunfo ante el Juventud Torremolinos y 2-1 este domingo, aprovechando una asistencia de Jesuly Acuña tras la fenomenal apertura a banda de Nico Guillén. "Son oportunidades que nos da el club, tenemos que aprovecharlas al máximo, y eso es lo que estamos intentando cada entrenamiento y cada partido; y lo seguiremos haciendo hasta el final", sentenciaba Miguel Sierra en los medios oficiales del Sevilla FC.