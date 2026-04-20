Miguel Sierra explica su salto en el Sevilla: "Me llamaron, hice un buen entrenamiento y me quedé"

Recién renovado hasta 2019, el extremo reconoce que siempre había soñado con "firmar en un club tan grande como el Sevilla", y relata como subió al primer equipo y lo que pasó cuando debutó: "No me lo creía"

Miguel Sierra se erige a día de hoy en una de las principales promesas de la cantera nervionense y ahora mismo atraviesa por un momento dulce tras renovar recientemente con el Sevilla hasta 2029 y celebrarlo con un gol en la victoria del filial contra el Ibiza.

El granadino, que debutó esta campaña con el primer equipo a las órdenes de Almeyda, no puede esconder su satisfacción por ampliar su vinculación en el Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que considera un sueño cumplido.

"La verdad es que no lo puedo explicar con palabras. Siempre he soñado con ser profesional y firmar con un equipo tan grande como el Sevilla. La verdad que supercontento y con muchas ganas de lo bonito que queda", señaló en los medios del club el extremo derecho, que explicó cómo han sido las negociaciones para renovar.

Miguel Sierra explica cómo se gestó su renovación

"Ha sido todo muy rápido y se agradece. Tenía ganas de renovar y seguir vinculado a este club. Son momentos de felicidad que hay que aprovechar. Estaba en una nube, porque no me imaginaba que se pudiera hacer realidad. Me acuerdo todos los días de mi familia y es por lo que estoy aquí, siempre me han apoyado y tengo su respaldo y reconforta. No es fácil que te hagan un contrato en un club de otro nivel", apuntó Sierra, que le mandó un toque de atención a García Plaza al desgranar lo que puede aportar.

"Cuando subes al primer equipo ves lo grande que es este club y aprovecho cada día que estoy aquí como si fuera el primero para poder hacer cosas bonitas. Me considero un jugador creativo y puedo jugar en cualquier posición de ataque. Donde me pongan voy a jugar. Siendo zurdo donde más a gusto me siento es en la derecha para meterme por dentro, es donde mejor me siento ofensivamente. La polivalencia te puede ayudar y dar más opciones de jugar", apuntó.

Un entrenamiento le abrió las puertas del primer equipo

Además, Sierra insistió en que ahora no se puede relajar y que su deseo lógicamente es afianzarse en el primer equipo. "Es un buen momento, pero no puedo relajarme. Cuando entreno con el primer equipo intento dar lo mejor de mí para poder tener minutos. Lo que más se nota en Primera es el ritmo de competición. La gente vuela y en Primera si tienes un error, te penalizan", apuntó el granadino, que reconoció que un buen entrenamiento le abrió las puertas.

"Subí al primer equipo un entrenamiento, porque faltaba un extremo izquierdo e hice un entrenamiento bueno y me dijeron que me quedaría en dinámica hasta Navidad. Cuando te avisan de que vas con ellos te da un vuelco al corazón y sientes que tienes que dar tu mejor versión", rememoró Miguel Sierra, que se estrenó contra el Betis.

"El día del Betis, cuando debuté y me dicen que voy a salir, no me lo creía. Di todo lo que tenía, estaba nervioso pero en el campo te olvidas. No estaba contento por el resultado. Con el Elche tuve media hora, fui ganando confianza y me encontraba bien y provoqué el penalti", indicó.

Además, recordó que sus inicios fueron en el fútbol sala. "Empecé en mi barrio jugando al fútbol sala y jugué en el equipo de mi barrio hasta segundo año juvenil y me fichó el Granada para el División de Honor para después ir al Avilés", recordó.