Monchi, preocupado por la deriva del Sevilla: "Es difícil ver dónde quieren llegar"

El isleño no para en ese carrusel de entrevistas que comenzó como presidente del CD San Fernando 1940 y que está continuando también como nuevo director general deportivo del RCD Espanyol. En todas le piden su opinión por la situación institucional en Nervión, la negociación rota con Sergio Ramos y la posibilidad de que reaparezca Antonio Lappí

Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', no ha parado de dar entrevistas desde que, a finales de septiembre de 2025, anunció su salida del Aston Villa. En menos de nueve meses le ha dado tiempo a celebrar un ascenso con el CD San Fernando 1940, club que compró y refundo antes de acabar su periplo en Inglaterra, y ha acabado la 2025/2026 como director general deportivo del RCD Espanyol.

Entre medias, ha tenido que insistir en muchísimas preguntas que no se creían sus respuestas negando que fuese a volver al Sevilla FC. Ya que en los últimos meses había sonado tanto como consejero de la candidatura de Antonio Lappí y Federico Quintero como con René y Sergio Ramos -sus socios en el San Fernando-, sigue siendo muy recurrente que le pidan su opinión sobre el sainete que se vive en Nervión.

Monchi opina sobre la fallida negociación con Sergio Ramos y la posible reaparición de Antonio Lappí

Como no puede ser de otro modo, su preocupación es máxima: "La distancia te hace no estar en el día a día y no saber exactamente qué pasa; pero, ojalá, por el bien de un club que aprecio mucho, encuentren el camino. Creo que ahora mismo es difícil ver dónde quieren llegar". "No sé qué ha pasado con la oferta de Sergio Ramos. A mí me gustaría que llegaran a una decisión que sea lo más razonable para el club. Estos últimos años han sido difíciles", ha añadido Monchi en RAC 1, en una de las muchas entrevistas que está concediendo estos días en la prensa catalana.

Atraídos por los motivos que llevaron a Monchi a salir por dos veces de su Sevilla, el isleño explicó que necesitaba romper la burbuja: "Cuando decido irme a Roma, después de 17 años seguidos en Sevilla, lo hago por probarme, a ver qué Monchi era capaz de encontrar una vez que salía de mi zona de confort". En Italia estuvo dos años, regresó a Nervión para volver a celebrar títulos y se fue de manera abrupta al Aston Villa por desavenencias con los miembros del actual consejo de administración.

"Creo que después de esas dos experiencias fuera soy mejor director deportivo. Soy más maduro. Tengo más conocimientos", explica un Monchi que quiere exportar su método al Espanyol: comprar barato, obtener rendimiento deportivo y generar plusvalías. "En el Sevilla se hicieron las cosas bien, pero también empezamos desde muy abajo y fuimos poco a poco. También hay que entender que en toda esa trayectoria habrá momentos de dudas, porque es muy difícil que todo salga bien", indicó el nuevo dirigente perico.

Alan Pace convenció a Monchi mientras veían juntos el Sevilla - Espanyol: "En lo personal, fue difícil para mí"

Días antes, en una charla con el Diario La Grada, Monchi explicó que esperó a que pasase el Sevilla - Espanyol para anunciar su fichaje y que precisamente esa derrota en el Sánchez-Pizjuán le animó a prometerle a Alan Pace, dueño del club, que seguiría aunque descendiesen a Segunda. "No sé si el anuncio (de su fichaje) ha influido en que se consiguiera la salvación; pero creía, por honestidad y respeto a la entidad, que debía dar un paso adelante".

"Ese paso lo di en un momento difícil, incluso a nivel personal. No era fácil para mí porque uno de los equipos con el que pelaba el Espanyol era el Sevilla, mi equipo de siempre, pero me debía a la confianza que Alan Pace puso en mí. Ese partido lo vimos juntos en Burnley, y todo lo demás ocurrió en el viaje de vuelta a Barcelona", ha reconocido Monchi, quien ya en su presentación oficial en Cornellà remarcó su necesidad de cortar lazos con el Sevilla FC.