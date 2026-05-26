Monchi corta lazos con el Sevilla: "Debe seguir su camino", reclama, afianzando su "noviazgo con el Espanyol"

"No hubo ninguna posibilidad de volver al Sevilla FC, ni con los que están ni con Sergio Ramos", aclara en su presentación como director general deportivo del conjunto barcelonés, cargo que compaginará con la presidencia del CD San Fernando 1940 en un momento personal en el que considera que, por primera vez, el Monchi profesional debe separarse del Monchi aficionado

La planificación de la temporada 2026/2027 en el Sevilla FC está pausada a la espera de director deportivo, después de la anunciada salida de Antonio Cordón y en medio de filtraciones contradictorias sobre la viabilidad o no de que se consume la llegada de Marc Boixasa de la mano de Sergio Ramos y de los fondos inversores aglutinados en torno a Five Eleven Capital.

En medio de este particular (y tenso) escenario, en Nervión nunca puede resultar indiferente que Monchi haya sido presentado oficialmente este martes como nuevo director general deportivo del RCD Espanyol. Es inevitable trazar lazos, por mucho que el también presidente del CD San Fernando 1940 -y asesor del Burnley FC- ha insistido en la necesidad de que emprender caminos por separado. El pasional aficionado y el reputado profesional toman sendas separadas por primera vez en más de 30 años.

Monchi se presenta oficialmente como director de fútbol del Espanyol

"Hay mucho más directores deportivos además de Monchi. Siempre que el Sevilla FC busque director deportivo no tiene por qué ser Monchi la única solución", explicaba en la entrevista que concedió a ESTADIO Deportivo poco antes de la llamada de Alan Pace. En la misma línea se ha expresado en su puesta de largo como perico, en la que ha argumentado que el RCD Espanyol le permite compatibilizar su cargo en el CD San Fernando.

En Cornellà delegará mucho en "dos trabajadores de máxima confianza" como son los también exnervionenses Fernando Navarro y Miguel Ángel Gómez. Además, ha explicado los motivos del momento elegido para cerrar su fichaje, que se filtró justo en la previa de un duelo entre blanquirrojos y blanquiazules vital en la lucha por la permanencia y se hizo oficial sólo dos días después de ese choque en el Sánchez-Pizjuán.

Monchi rechaza las comparaciones y zanja su etapa profesional en el Sevilla FC

"Las comparaciones no ayudan. No tenemos que mirarnos a nadie porque el Espanyol es lo suficientemente grande porque la motivación es extraordinaria. Mi experiencia en el Sevilla FC me sirve a mí para utilizar lo que aprendí, de las cosas bien hechas y de las mal hechas. Como también me sirve lo vivido en Roma o Inglaterra. El Espanyol tiene que ser el Espanyol. Los objetivos tienen que ser ambiciosos. No pondremos puertas al campo. Encantado de que la gente se ilusione, pero queda mucho por hacer", ha explicado Monchi respondiendo a una ambiciosa pregunta sobre si se veía capaz de ganar como perico tantos títulos como en Nervión.

"No hubo ninguna posibilidad de volver al Sevilla FC, ni con los que están ni con nadie", ha dejado claro en referencia a una pregunta directa por los hermanos Ramos, sus socios en San Fernando y posible futuros dueños de la entidad de Eduardo Dato: "En cualquier caso, aprovecho para intentar dar por zanjado ese tema. Estoy aquí porque es donde he querido estar, porque es donde han querido que esté. El Sevilla FC tiene que continuar su camino. Puede y debe estar capacitado para continuar sin que Monchi esté".

"El Sevilla FC es muy grande, tiene magníficos profesionales. Es una historia preciosa, de la que siempre me sentiré orgulloso; pero no podemos pensar siempre que Monchi y el Sevilla deben estar juntos. Mi condición de sevillista sigue estando, pero hoy soy profesional del Espanyol y ojalá pueda vivir cosas preciosas. Monchi ya debe ser historia. Intentar vincular siempre a Monchi con el Sevilla no es bueno", ha opinado, insistiendo en la necesidad mutua de romper lazos que tienen él y también el que siempre será el club de su corazón.

Así le convenció Alan Pace: "Cenamos para hablar de fútbol, hubo 'feeling' y el noviazgo fue en serio"

"Hace dos meses y medio a través de amigos comunes quedamos con Alan Pace para cenar y hablar de fútbol sin ningún objetivo profesional. Me apetecía conocer su historia y a él mi forma de entender este mundo. En esa cena aquí en Barcelona hubo 'feeling' desde el primer momento. Luego tuvimos más reuniones en las que el 'noviazgo' empezó a ser algo más serio. Al final todo lo que yo escuché de él me gustó. Llegamos a un acuerdo en el cual me encuentro cómodo, satisfecho, ilusionado y agradecido", ha relatado Monchi.

"El presidente me contó cosas muy normales. No me vendió nada fuera de lo normal, no me vendió humo. Me puso las cosas muy claras. Sobre todo dos: una muy personal, que es que en ningún momento puso en duda mi otra labor como presidente del San Fernando, porque para mí es muy importante. Y luego me sentí querido. Hay momentos en la vida que sentirse querido tiene más valor que otras cosas. Que me transmitieran confianza y cariño fue muy importante", ha explicado sobre cómo le convenció Pace, antes de explicar algo que no se entendió en la afición del Sevilla FC: que anunciase su fichaje justo antes de la visita del Espanyol al Sánchez-Pizjuán.

Monchi explica el momento elegido para hacer oficial su fichaje por el Espanyol

"Creímos todos que era bueno tirarme al ruedo e intentar ayudar en lo poco o mucho que pudiese. Transmitiendo confianza, tranquilidad, experiencia. Por eso se anunció en vísperas del partido ante el Athletic. Si yo no hubiese sido anunciado posiblemente también hubiésemos ganado ese partido. No hay una concatenación de hechos. Pero creímos que era el momento que podía aportar algo", ha respondido, confirmando que tenía decidido seguir incluso aunque el Espanyol hubiese descendido.

En una larguísima comparecencia que ha durado una hora y en la que ha trazado algunas de las líneas de su proyecto en el Espanyol. Será la primera vez que sea rival del Sevilla FC, un club que sólo ha campeonado con él, en un choque emocional que no sufrió en sus aventuras en la AS Roma y en el Aston Villa.

De Italia volvió, después de las malas experiencias con Óscar Arias y Joaquín Caparrós, para volver a armar un equipo campeón que soltó ya al inicio de esta deriva institucional que también se ha llevado por delante a Víctor Orta y a Antonio Cordón. Esta vez, Monchi ya no es la solución que muchos soñaron tras el final de su etapa en Inglaterra.