Monchi cierra el debate con Manolo González: "Es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza"

Monchi aterriza en el Espanyol con un mensaje firme: continuidad para Manolo González y cambios en la plantilla. El nuevo director deportivo perico llega con ambición y avisa de una planificación con movimientos importantes para construir un proyecto sólido desde ya: "Haremos salidas, entradas, jugadores que acaban contrato...".

El Espanyol ha presentado en el día de hoy a Monchi como nuevo director deportivo. El de San Fernando ha comparecido en rueda de prensa para explicar sus sensaciones y sus objetivos en el corto, medio y largo plazo en la entidad perica. Entre otros detalles, el directivo ha confirmado la continuidad de Manolo González: "Es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza".

Además, Monchi dejó claro sus intenciones con respecto a la planificación de la temporada: "Haremos salidas, entradas, jugadores que acaban contrato...". El director deportivo del Espanyol ha anunciado movimientos en la plantilla de Manolo González en el próximo mercado de fichajes, con situaciones muy diferentes en cada futbolistas en un equipo que quiere evitar a toda costa una segunda vuelta de Liga como la de esta campaña.

Monchi se estrena en el Espanyol: agradece la confianza y apunta a un proyecto "sólido"

Monchi ha comenzado dando un discurso de gradecimiento: "Quiero dar las gracias a nuestro presidente Alan Pace por la confianza demostrada desde el primer momento para unirme al proyecto. En segundo lugar, tener unas palabras para Fran Garagarza y su equipo de trabajo: creo que es digno de mención el trabajo que ha realizado estos tres años. Desearle una recuperación lo más pronta posible".

El nuevo director deportivo del Espanyol ha hablado del recibimiento que ha tenido por parte de la entidad: "He tenido una magnífica acogida por parte de la organización, del club, presidente y empleados. Cuando uno es recibido de esa manera y encuentra esa sensación de que la gente espera algo de ti, lo siguiente que hay es responsabilidad. Vengo con una ilusión importante y unas ganas tremendas. Intentar poner todo de mi parte para que el proyecto del Espanyol sea lo más solido posible".

Monchi blinda a Manolo González: "La confianza es absoluta y ha ido a más"

Monchi confirmó las sospechas con el futuro de Manolo González: "Es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para que, con el presidente, podamos empujar para conseguir lo que dije anteriormente, un proyecto sólido. Desde la primera vez que hablé con él, sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndole en el día a día".

Por otro lado, Monchi quiso dejar una reflexión sobre las inversiones en el fútbol: "El dinero no te da el éxito. Hay miles de proyectos en el pasado, en el presente, que a pesar de tener potenciales económicos no son exitosos. Creo más en crear las estructuras necesarias para, en un mundo como el fútbol actual, de que el club debe crecer y estoy convencido que habrá inversiones. No hablemos solo de dinero: hablemos de estructuras".

Monchi activa la revolución: anuncia cambios y una reunión clave con Manolo González

Monchi, que recibió los elogios de Edu Expósito, comentó sus planes para el futuro con respecto a la planificación de la plantilla: "Tengo una información importante para la plantilla del futuro. He hablado con Mao para la parte financiera, me falta sentarme con una persona clave en la planificación, a partir de ahí hacer una fotografía de lo que queremos que sea la plantilla 2026/27 del Espanyol".

El de San Fernando confesó que habrá "salidas, entradas, jugadores que acaban contrato...Hay una reunión importante con Manolo que no se ha producido, era prioritario centrarnos en nuestras funciones. Quiero escuchar a Manolo y lo que tiene en mente, conoce a los cedidos mejor que yo. Ha habido rendimientos muy buenos. En líneas generales, es para estar satisfecho. Evidentemente, habrá que ver qué espacios hay".

Monchi pide unidad total: "El tren ya está en marcha y necesitamos el empuje de todos"

Por último, Monchi pidió el apoyo de todos los que componen el RCD Espanyol para firmar una gran temporada en la 2026/2027, compitiendo en LaLiga y Copa del Rey: "Hace dos temporadas el Espanyol estaba en Segunda, la pasada quedó 14º y esta, el 11º. Por la experiencia de otros clubes en los que he estado, cuando el tren se pone en marcha, para que la velocidad sea la mayor posible, necesita el empuje de todos".

"Vamos a hacer lo que creamos que es lo mejor para competir en Copa y Liga al mejor nivel. ¿Serán 5, 6, 10 fichajes? Ya veremos", apuntaba el nuevo director deportivo del Espanyol. Monchi Hizo especial hincapié en los 18 encuentros consecutivos que ha terminado encadenando el equipo perico en la segunda vuelta del campeonato doméstico, con el objetivo de evitarlo en adelante.