Monchi entra en escena en el Espanyol dispuesto a tomar decisiones importantes

El director deportivo del Espanyol, con la temporada finalizada en Primera División, se pone manos a las obras de cara al mercado de fichajes. Manolo González podría continuar al frente del equipo, en el que no estarán jugadores como Carlos Romero o Ramón Terrats, que volverán a la disciplina del Villarreal tras cumplir su cesión

Monchi entra en escena en el Espanyol, una vez que la temporada en Primera División ha acabado de manera definitiva. Los de Manolo González, pese a firmar una mala segunda parte de LaLiga EA Sports, han conseguido lograr la salvación alcanzando los 46 puntos y terminando en la undécima posición de la tabla.

Tras ello, Monchi deberá tomar decisiones en el Espanyol, una de ellas es el futuro de Manolo González, que acaba contrato en 2027. Todo parece indicar que el técnico gallego continuará al frente del banquillo del RCDE Stadium tras lograr la permanencia en Primera División, aunque la segunda parte de la temporada que ha firmado podría ser uno de los motivos para abrirle la puerta.

El Espanyol afronta un verano de salidas: Carlos Romero, Terrats, Pickel y Ngonge vuelven a sus clubes

Por otro lado, hay jugadores que saldrán en este mercado de fichajes, al estar cedidos hasta final de temporada. Son los casos de Carlos Romero y Ramón Terrats, que volverán al Villarreal, al igual que Charles Pickel al Cremonese y Cyril Ngonge al Nápoles. Por otro lado, hay futbolistas que acaban contrato en junio de 2026, como es el caso de Fernando Calero, que ha sido un fijo para Manolo González esta temporada.

Además, Carlos Romero ha sido uno de los jugadores que ya se ha despedido oficialmente, en sus redes sociales, del Espanyol: "Simplemente, daros las gracias a todos: compañeros, staff, afición y todas las personas que forman parte del día a día del club, por todo el cariño que siempre me habéis dado. He vivido dos años maravillosos, de los que me siento muy orgulloso, igual que de haber elegido al Espanyol".

El Espanyol pierde piezas y Monchi busca refuerzos: lateral izquierdo y gol, prioridades

Una de las certezas se encuentra en Javi Puado, que se rompió el cruzado en enero. Con contrato hasta 2030. todo parece indicar que el capitán del Espanyol seguirá vistiendo la camiseta blanquiazul cuando se recupere, con fechas estimadas de vuelta para septiembre u octubre. Sin embargo, las salidas mencionadas anteriormente obligará a Monchi a buscar refuerzos de garantías de cara a la próxima temporada.

Una de ellas es la del lateral izquierdo tras la salida de Carlos Romero al Espanyol. Por ello, Monchi podría apuntar hacia Quilindschy Hartman, del Burnley, descendido a Champioship. Otra de las tareas podría estar en la parcela ofensiva, pese a la presencia de Roberto Fernández, Kike García y Pere Milla. El conjunto de Manolo González ha sufrido en los últimos metros quedándose en diferentes encuentros de LaLiga EA Sports sin ver puerta.

Monchi apunta a los cedidos: Gragera, Pablo Ramón y Marcos Fernández, opciones para la 2026/2027

Por otro lado, Monchi deberá tratar el futuro de los jugadores que se encuentran cedido por el Espanyol en otros clubes. Uno de los casos es el de José Gragera en el Deportivo de la Coruña, que acaba de ascender a Primera División, o Pablo Ramón, en la misma situación en el Racing de Santander, Roger Hinojo en la Cultural Leonesa, Marcos Fernández en el Ceuta, que viene de anotar un total de 13 goles en 34 partidos esta temporada.

De esta manera, uno de los jugadores mencionados podría tener opción de formar parte en la plantilla del Espanyol, que empezará a planificarse tras la finalización de la temporada. Donde no parece haber dudas es en la portería. Dmitrovic, con contrato hasta 2028, ha sido de los mejores del conjunto de Manolo González en muchos de los encuentros esta campaña, sobre todo en los últimos, dónde el club se lo estaba jugando todo.

Monchi cuenta con muchos frentes abiertos en la plantilla y tareas obligadas, una vez visto la segunda vuelta de LaLiga EA Sports que han hecho los de Manolo González. Las dos únicas victorias que ha logrado el Espanyol en este año 2026 dan un toque serio a la dirección deportiva de cara al mercado de fichajes, apuntando en las posiciones claves para reforzar y evitar que ocurra una crisis similar a la de esta temporada.