Matarazzo, muy crítico con el cierre de curso de la Real Sociedad: "Hemos echado de menos objetivos concretos"

El entrenador de la Real Sociedad asegura que, desde que ganaron la Copa del Rey, la falta de objetivos concretos ha condicionado que la plantilla levantase el pie del acelerador

La Real Sociedad comienza oficialmente las vacaciones tras empatar 1-1 ante el Espanyol. Al equipo donostiarra se le ha hecho muy largo el cierre de temporada. Desde su triunfo en la Copa del Rey, que los clasificaba de manera automática a la Europa League para el siguiente curso, la Real Sociedad levantó el pie del acelerador, según Matarazzo, tras "echar de menos objetivos concretos" para el final de campaña.

El técnico, en rueda de prensa, ha reconocido que desde "mediados de enero hasta la final de la Copa", el 18 de abril, su equipo firmó un fútbol y unos resultados "fantásticos". Sin embargo, ha reconocido falta de brillo en el resto de tramos: "Hemos echado de menos objetivos concretos al final". Aún así, siendo muy crítico, Matarazzo ha asegurado que el balance de la temporada es "muy positivo". El preparador ha apuntado que es comprensible y "normal" cierta relajación emocional tras ganar una final: "No encontramos el camino de vuelta hacia nuestra competitividad. No hemos hecho nuestro mejor trabajo, pero hemos ganado un título".

Respecto al encuentro frente al Espanyol, el preparador ha apuntado que en la primera parte sus futbolistas estaban "conectados y con energía", pese a confesar que el empate a uno logrado por el anfitrión era "merecido". Además, el estadounidense ha valorado los minutos de Iñaki Rupérez, tras una larga lesión de rodilla: "Estamos felices de que Rupérez esté de regreso y él también". Preguntado por qué temporada 2026-27 imagina, Matarazzo ha respondido que espera una "muy positiva". Europa vuelve a ser un objetivo para el combinado 'txuriúrdin' tras una campaña sin competir en el viejo continente. Con la Copa del Rey bajo el brazo, la Real Sociedad presentará su candidatura a una Europa League. "Ahora toca descansar y luego ya pensar en la pretemporada, porque tenemos que trabajar mucho para poder mejorar", sentenció el entrenador estadounidense de la Real Sociedad.

Marrero y Zubeldia defienden la temporada de la Real Sociedad

Además de Matarazzo, jugadores como Marrero o Zubeldia también comparecieron tras el choque. "Hay que estar orgullosos de la temporada que hemos hecho. Creo que de cara al año que viene tenemos que empezar mejor la Liga, el fútbol es mucho de dinámicas y quieras o no, un mal arranque lo pagas al final del curso. Toca trabajar", destacaba el portero, mientras que el central reforzaba las palabras de su compañero: "Hemos sido campeones de Copa y ha sido una temporada histórica, pero de cara al año que viene hay muchas cosas que mejorar".