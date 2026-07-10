La Real Sociedad trabaja en su primer fichaje y apunta a la Premier

El conjunto txuri-urdin aún no ha hecho ni un fichaje en este mercado, pero ya piensan en Stephy Mavididi como primer refuerzo, aunque Villareal y Getafe también están en la pelea por el delantero inglés

El mercado de fichajes ya ha comenzado y sorprendentemente la Real Sociedad es uno de los pocos clubes de la Primera división del fútbol español que todavía no han anunciado ni un sólo fichaje desde que comenzó. Los décimos clasificados de La Liga necesitan mejorar su plantilla para ascender puestos en la tabla, además de para buscar el éxito en la Europa League. Sin embargo, aunque han estado dando salida a algunos jugadores, todavía no hay ningún traspaso confirmado.

Por esta razón, siguen buscando en otros clubes algunos futbolistas que le propongan una solución real para las posiciones del terreno de juego en la que más ayudas necesitan. Entre ellas se encuentra el ataque, dónde quieren un futbolista rápido por las bandas para crear peligro a sus rivales, y para ello se fijan en la Premier League y ya tienen un nombre concreto sobre la mesa.

La Real Sociedad se interesa en Stephy Mavididi para su primer movimiento en el mercado de fichajes

El club txuri-urdin ha puesto sus ojos en Stephy Mavididi, tal y como informan los medios ingleses. Se trata de un extremo izquierdo de 28 años que compite para el Leicester City. El jugador inglés tiene contrato con el equipo del King Power Stadium hasta 2028, pero acaban de descender hasta la Tercera división inglesa, por lo que su salida del club parece clara, especialmente después de haber llamado la atención de varios equipos a nivel internacional, por lo que la Real Sociedad va a tener competencia.

El perfil de Mavididi gusta mucho a Pellegrino Matarazzo, que ha renovado con el equipo vasco hasta 2028. El atacante juega en la posición de extremo izquierdo, aunque también puede convertirse en delantero centro. Justo la posición que necesita reforzar la Real, especialmente tras la marcha de Wesley Gassova, quién ha terminado la cesión. Además, el Leicester necesita liberar masa salarial tras un nuevo descenso, por lo que el jugador les puede generar unos ingresos importantes para reestructurar su plantilla.

Otros clubes de La Liga compiten con la Real Sociedad por el fichaje de Stephy Mavididi

La Real Sociedad tiene un primer objetivo de fichaje, pero hay varios clubes de La Liga que también pretenden a este jugador. Entre ellos, el Villarreal y el Getafe son los otros equipos españoles que también están siguiendo al extremo del Leicester. Aún no se sabe cuál es la cifra que el conjunto inglés pedirá por el fichaje de Mavididi, pero el valor de mercado del jugador está fijado en 5 millones, por lo que sería una operación exitosa para cualquiera de estos equipos españoles, aunque es la Real la que se ha adelantado.