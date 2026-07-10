España - Bélgica: alineaciones probables, horario, canal y dónde ver en TV hoy el partido de cuartos de final del Mundial 2026

España y Bélgica busca una ansiada plaza en las semifinales de Mundial, donde la Selección española solo estuvo una vez, en Sudáfrica 2010, pero fue para acabar ganando el título

España y Bélgica se enfrentan en los cuartos de final en busca de una ansiada plaza en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es la sexta ocasión en la historia de la Selección española que llega a esta ronda y solo en una ocasión logró pasar a semifinales, en Sudáfrica 2010, donde acabaría levantando el título mundial.

España superó en octavos de final un partido de máxima exigencia ante otra favorita, Portugal. Mientras que Bélgica se paseó con una goleada ante la anfitriona Estados Unidos después de toda la polémica por el 'caso Balogun'.

La victoria ante Portugal ha reforzado la moral de los hombres de Luis de la Fuente, que todo hace indicar que repetirá su once ante los belgas, guardándose para la segunda parte y quién sabe si una prórroga a hombres como Ferran Torres, Mikel Merino o Fabián. Eso sí, el juego de España necesita de la mejor versión de Lamine Yamal y Pedri, que no estuvieron especialmente bien ante Portugal.

Once reconocible en España

Mientras tanto, España afianza su fortaleza desde la zona defensiva, con Unai Simón en portería, Pedro Porro y Cucurella en los laterales y Laporte y Cubarsí en el eje de la zaga. Por delante, un Rodri que es la brújula del equipo y que ante Portugal completó su mejor partido del Mundial.

Estará acompañado por Pedri y Dani Olmo por delante, como conductor del juego con la zona ofensiva donde repetirán Lamine Yamal por la banda derecha, Álex Baena por la izquierda y Mikel Oyarzabal en punta.

Bélgica confía en recuperar a De Bruyne

Si la fortaleza de España en su defensa, la de Bélgica es su portero: Courtois. Uno de los mejores porteros del mundo y superviviente de la época dorada de la selección belga. De Bruyne apunta a volver al once siempre que la molestias se lo permitan, y parece ser que así será.

Romelu Lukaku, partirá desde el banquillo pero ya suma cuatro tantos, siendo una amenaza en las segundas partes. El ataque estará formado por Leandro Trossard con Dodi Lukébakio y De Ketelaere. Bélgica cuenta con la ausencia del centrocampista Amadou Onana, tras sufrir ante Estados Unidos una rotura del ligamento cruzado anterior.

Los posibles onces de España y Bélgica

España: Unai Simón: Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

Bélgica: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, De Bruyne, Tielemans; Lukébakio, De Ketelaere y Trossard.

Día y hora: ¿Cuándo se juega el España - Bélgica?

El partido correspondiente a los cuartos de final entre España y Bélgica está fijado para este viernes 10 de julio a partir de las 21:00 horas en España, que en Los Ángeles, lugar del encuentro, serán nueve horas menos, es decir, las 12:00 horas.

Televisión e Internet: ¿Dónde se puede ver el España - Bélgica?

El choque entre españoles y belgas se podrá seguir gratis y en abierto a través de La1 de RTVE, también a través de su plataforma RTVE Play, así como en DAZN. Si no tienen oportunidad de ver el partido por televisión, recuerden que podrán seguir el minuto a minuto que le ofreceremos en www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos las horas previas, todo lo que ocurre durante el partido así como las reacciones posteriores de los protagonistas.