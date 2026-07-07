La historia de España en los cuartos de final: de Italia 1930 a Estados Unidos, México y Canadá 2026

La Selección española ha participado en un total de 17 Copas del Mundo pero solo en seis ocasiones ha logrado llegar hasta la antesala de semifinales, superándola en una sola ocasión con final feliz

La Selección Española ha logrado clasificarse para los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras derrotar a Portugal por un ajustado 0-1 cuando todos pensaban que el partido se encaminaba hacia la prórroga. El cronómetro marcaba ya los primeros segundos del minuto 90 y había seis de añadido, pero entonces, Merino sacaba rápido una falta para Fabián, que se la devolvía de cara a Rodri, este de primeras avanzaba para Ferran que tras controlar y darse la vuelta filtraba un pase al área para que Merino, de primeras, batiera a Diogo Costa con una disparo raso a primer palo.

Finalmente no fueron seis minutos de añadido, y sí más de nueve, pero el marcador no se movería, certificando así España su presencia entre las ocho mejores selecciones del mundo. Y no es un dato baladí, porque más allá de que en los últimos años sí lo haya sido para la FIFA por los resultados del ranking que actualiza constantemente, en los Mundiales la historia ha sido bien diferente.

Con este Mundial de 2026, España ha participado ya en un total de 17 Copas del Mundo, no perdiéndose ninguna desde 1962. Así, ha disputado las fases finales de Italia 1934, Brasil 1950, Chile 1962, Inglaterra 1966, Argentina 1978, España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la presente de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tan solo no jugó la primera edición, en Uruguay 1930, Francia 1938, Suiza 1954, Suecia 1958, México 1970 y Alemania Occidental 1974, aunque en el caso de 1930 no lo hizo al rechazar la invitación para jugarla, ya que debían llegar a Uruguay en barco cruzando el océano Atlántico, lo que suponía un alto coste económico, motivo por el que rechazaron la invitación.

España, entre las ocho con más Mundiales disputados

Pese a todo, España es una de las selecciones clásicas en los Mundiales, tan solo superado por Brasil, Alemania, Argentina, Italia y México, y las mismas participaciones que otras grandes potencias como Francia o Inglaterra. Y con total seguridad serán 18 participaciones ya que en 2030 será una de las anfitrionas junto a Marruecos y Portugal.

De todos esos Mundiales, obviamente el que mejor recuerdo tiene es el de Sudáfrica 2010, en el que España consiguió bordar su primera estrella sobre su escudo tras ganar la final a Holanda en la prórroga con el inolvidable gol de Andrés Iniesta. Ahora, España vuelve a soñar con otra gesta similar, aunque todavía quedan dos pasos más para poder llegar hasta la final.

Y es que, por desgracia, no ha sido muy común ver a España jugar unos cuartos de final a lo largo de su historia, cosa que solo ha conseguido en cinco ocasiones más además de 2010, cuando jugó su primera semifinal y final: en 2002, 1994, 1986, 1950 y 1934. Pero vayamos una a una.

Italia 1930: el debut mundialista

La primera ocasión fue en Italia 1934, en el debut de España en una cita mundialista. Por aquel entonces tan solo participaban 16 selecciones, muy lejos de las 48 actuales, y para clasificarse tuvo que vencer a Portugal a doble partido, algo que hizo con un 11-1 en el global.

Ya en el Mundial, España se enfrentó y venció a Brasil en octavos de final (no había fase de grupos y eran eliminatorias directas) por 3-1 para meterse en cuartos, aunque en dicha ronda caería eliminada ante la anfitriona Italia, tras empatar a uno y caer en el partido de desempate, que se jugó al día siguiente en el que los italianos ganaron 1-0 y acabarían más tarde ganando también el Mundial.

- Resultados:

Brasil 1-3 España (octavos de final)

Italia 1-1 España (cuartos de final)

Italia 1-0 España (desempate cuartos de final)

Brasil 1950: entre los finalistas vía liguilla

Tras no participar en Francia 1938 por la Guerra Civil y no haber Copa del Mundo en 1942 y 1946 por la II Guerra Mundial, España no volvería a disputar una fase final de un Mundial hasta 1950 en Brasil, donde no llegó a cuartos porque se disputó en forma de liguilla y no de eliminatorias, pero donde cosechó su mejor resultado hasta Sudáfrica 2010, ya que quedó cuarta en la liguilla final frente a Brasil, Uruguay y Suecia.

España fue una de las 16 participantes y superó la primera liguilla ganando a Estados Unidos, Chile e Inglaterra. Pero en la liguilla final tan solo pudo sacar un empate contra Uruguay, que acabaría protagonizando el famoso 'Maracanazo', y cayó ante Brasil y Suecia.

- Resultados:

España 3-1 Estados Unidos (fase inicial)

España 2-0 Chile (fase inicial)

España 1-0 Inglaterra (fase inicial)

Uruguay 2-2 España (fase final)

Brasil 6-1 España (fase final)

Suecia 3-1 España (fase final)

México 1986: cruel adiós por penaltis

Para volver a ver a España entre las ocho mejores del Mundo tenemos que avanzar en el tiempo ya hasta México 1986. Con una selección liderada por Emilio Butragueño, España comenzó su andadura en el Grupo D junto a Brasil, Irlanda del Norte y Argelia, en el que quedó segunda por detrás de Brasil.

En octavos se enfrentaron a Dinamarca, a la que España goleó 1-5 con cuatro goles del 'Buitre'. En cuartos esperaba Bélgica, curiosamente la misma selección que tendrán enfrente este viernes los hombres de Luis de la Fuente, y tras un choque con empate a uno al final de la prórroga, la tanda de penaltis sentenció a España.

- Resultados:

España 0-1 Brasil (fase de grupos)

Irlanda del Norte 1-2 España (fase de grupos)

Argelia 0-3 España (fase de grupos)

Dinamarca 1-5 España (octavos de final)

España 1-1 (4-5) Bélgica (cuartos de final)

Estados Unidos 1994: el codazo de Tassoti

En la cita norteamericana es cuando se empezó a fraguar en España eso de la maldición de cuartos de final. Con Javier Clemente como seleccionador, la Selección española cayó en la ronda previa de semifinales ante Italia, un partido que pasó a la historia por el polémico codazo de Tassoti a Luis Enrique que no fue señalado como penalti pese a que el asturiano sangraba visiblemente.

Antes, los hombres de Clemente había acabado la fase de grupos con cinco puntos tras empatar contra Corea del Sur y Alemania y ganar a Bolivia. Pasó como segunda de grupo y en octavos España pasó por encima de Suiza, hasta el batacazo frente a Italia.

- Resultados:

España 2-2 Corea del Sur (fase de grupos)

Alemania 1-1 España (fase de grupos)

Bolivia 1-3 España (fase de grupos)

España 3-0 Suiza (octavos de final)

Italia 2-1 España (cuartos de final)

Corea del Sur y Japón 2002: el 'mangazo' de la anfitriona

Otra de las grandes injusticias hacia España en los Mundiales, recordado por el polémico arbitraje recibido por la selección de José Antonio Camacho ante la anfitriona Corea del Sur en cuartos de final, donde el colegiado llegó a anular tres goles a 'La Roja', uno de ellos completamente legal.

En fase de grupos, España hizo pleno ganando a Eslovenia, Paraguay y Sudáfrica. Se sufrió contra Irlanda en octavos, a la que se le ganó en la tanda de penaltis pero esta misma tanda se le volvió en contra en cuartos ante los surcoreanos. Otra vez la maldición de cuartos de final.

- Resultados:

España 3-1 Eslovenia (fase de grupos)

España 3-1 Paraguay (fase de grupos)

Sudáfrica 2-3 España (fase de grupos)

España 1-1 (3-2) Irlanda (octavos de final)

España 0-0 (3-5) Corea del Sur (cuartos de final)

Sudáfrica 2010: de cuartos al cielo

Hasta 2010. El año en que se rompió la maldición y se tocó el cielo. España llegaba como campeona de Europa aunque comenzó el Mundial cayendo ante Suiza. Eso le obligó a no fallar ante Honduras y Chile. En octavos, como este pasado lunes, España se enfrentó a Portugal, en cuartos, la barrera maldita, a Paraguay, que por fin consiguió superar con un solitario tanto de David Villa.

En semifinales, las primeras de toda su historia en el Mundial, España se impuso a Alemania y en la final tuvo que llegar hasta la prórroga para vencer a Holanda con el inolvidable gol de Andrés Iniesta.

- Resultados:

Suiza 1-0 España (fase de grupos)

España 2-0 Honduras (fase de grupos)

Chile 1-2 España (fase de grupos)

España 1-0 Portugal (octavos de final)

Paraguay 0-1 España (cuartos de final)

Alemania 0-1 España (semifinales)

Países Bajos 0-1 España (final)

Tras ganar el Mundial llegaron las decepciones de Brasil 2014, donde no se pasó de la fase de grupos; Rusia 2018, donde cayeron ante la anfitriona en penaltis en octavos de final, y Qatar 2022, mismo desenlace que cuatro años ante pero ante Marruecos.

Ahora, España tiene la oportunidad de volver a pisar su segunda semifinal de un Mundial de fútbol, algo que como han visto no es nada fácil para los nuestros. Pero esta generación ha devuelto la ilusión como ocurriera en 2010, aunque para ello deberán superar a Bélgica este viernes.