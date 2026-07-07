Mikel Merino: "No sé si es San Fermín, que me tiene una mano tendida..."

El autor del gol del partido ante Portugal analiza el choque y su aportación y la de sus compañeros desde el banquillo, pero sobre todo, la confianza de Luis de la Fuente: "Nos conocemos muy bien, llevamos muchos años juntos y la confianza que tiene en mí es increíble"

La Selección española ya está en cuartos de final tras superar a Portugal en un partido muy igualado que acabó decantándose en el minuto 90 gracias al gol de Mikel Merino, que como hace dos años frente a Alemania en la Eurocopa, marcaba un gol clave para dar el pase a España.

"Estoy disfrutando de uno de los momentos más felices de mi carrera. Me acuerdo de todos los malos momentos, de la gente que me ha estado apoyando, de toda la gente que ha estado en los momentos difíciles cuando a mí me costaba. Merece cada día de esfuerzo. Cada momento de dudas ahora cobra sentido", reconocía el navarro en zona mixta.

Admitía también el futbolista del Arsenal que el gol le daba "mucha alegría y un gran alivio" sobre todo porque "este tipo de partidos siempre que se van a la prórroga los sufres". "Poder ayudar al equipo en un momento tan importante, en el último minuto de partido, es para lo que jugamos y lo que salimos", añadió.

Mikel Merino había saltado al campo apenas cinco minutos antes de marcar el gol y él sabía que lo podía hacer: "Es la mentalidad que hay que tener, sobre todo cuando sales como sustituto y siempre tienes que tener la mentalidad de generar un impacto en el juego. Hemos entrado con mucha hambre, con energía y me gusta dejar los goles para los últimos minutos, nos está yendo bien así y ojalá vengan más".

Eso sí, también quiso dar su mérito a Ferran Torres y su "espectacular" pase que lo habilita para acabar marcando, agradeciendo también la confianza de Luis de la Fuente: "Le estoy muy agradecido. Es alguien que me ha dado su plena confianza desde el primer día y lo único que intento es devolvérsela con trabajo y con respeto".

"Nos conocemos muy bien, llevamos muchos años juntos y la confianza que tiene en mí es increíble", continuó Merino, cuyo gol coincide con el inicio de las fiestas de San Fermín en Pamplona, su ciudad natal.

El centrocampista salió en zona mixta con un pañuelo rojo típico de esa fiesta. "Significa mucho. No sé si es San Fermín o quién me tiene una mano tendida, que cada vez que hay esta fecha y hay un partido de estos me da la suerte de meter un gol. Es una fiesta que representa mucho para mí. Perderme esta fiesta duele, pero menos cuando te la pierdes por un gol y en un torneo como este", apuntó.

Ferran Torres, el asistente del partido

Antes que Mikel Merino, había saltado al terreno de juego Ferran Torres, que acabó siendo el encargado de dar la asistencia a Merino en el tanto del partido. "Estos partidos muchas veces se resuelven con los jugadores del banquillo", reconocía el valenciano, que destaca la importancia de estar todos enchufados."En este tipo de torneos, muchos de los partidos se resuelven con los jugadores del banquillo y se ha demostrado en el gol y la asistencia de gente del banquillo. Es la visión del equipo, que todo el mundo está dispuesto a sumar", declaró en la La1 de RTVE.

"Al final, hemos tenido sobre todo movilidad, encontrar el espacio, que al final necesitábamos, terminando de romper del todo. Ellos se han estirado más y hemos tenido más espacios para recibir entre líneas y hemos encontrado los espacios", analizó.Por último, sobre la jugada del gol, Ferrán "ya sabía" antes de recibir el balón que "Mikel estaba corriendo" para su desmarque: "Yo estaba con toda la fe que Rodrigo me la diese, espere que bajara el balón y se la he dado a Mikel".