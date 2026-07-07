Scaloni, seleccionador de Argentina: "Si toca España en la final, yo la firmo"

El seleccionador de la 'Albiceleste' habló de los rendimientos de las grandes favoritas en este Mundial, asegurando que ninguna "ha mantenido lo que se venía haciendo" antes empezar el torneo, aunque firmaría jugar la final contra España

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, ha repasado la situación del Mundial, donde tres partidos de cuartos de final ya están decididos, antes de medirse esta tarde a Egipto en busca de ser una de esas ocho selecciones que busquen las semifinales.

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Son muchos los aficionados que sueñan con una final entre España y Argentina para el 19 de julio, sobre todo después de que no se pudiera disputar la Finalissima el pasado mes de marzo entre ambas selecciones. Tanto es así que también le gustaría al propio Scaloni, que, con todas las reservas ya que primero tiene que ganar a Egipto, ha reconocido que le encantaría que esa fuera la final.

"Si toca España en la final, yo la firmo. Vamos a intentarlo, ojalá. Este Mundial está siendo complicado para todos. Francia es un rival temible, y lo sigue siendo, pero con Paraguay le costó. España, con Portugal, lo ganó, pero también le costó. No hay selecciones que hayan mantenido lo que se venía haciendo hasta antes del Mundial porque los rivales juegan", ha explicado Scaloni.

Y no solo porque todas las selecciones elevan el nivel en un Mundial a juicio del seleccionador argentino, sino porque también hay otros factores que influyen: "Es muy difícil, hay condiciones diferentes a lo que se venía viendo en los otros mundiales. El calor, el horario, la cancha, el partido que se para en el minuto 20... Por eso digo que no es un Mundial normal en ese aspecto y ninguno ha marcado una diferencia grandísima. A mi entender, la mayoría de los jugadores que han jugado muchos partidos este año lo están sintiendo y por eso creo que el nivel no es al que estamos acostumbrados".

El camino de España en el Mundial

"España en cinco partidos fue de menos a más. Pero en esta cantidad de partidos no han sido todos regulares. Eso indica que el Mundial es complicado por los viajes, el calor, el césped que no es el mismo en todos los estadios. Todo eso hace que no se puedan ver tanto los favoritismos. Ninguno ha marcado una diferencia grandísima".

Paredes está recuperado

"Paredes está disponible. Va a jugar. Con su ingreso ante Cabo Verde, el equipo gira de otra manera. Con Alexis Mac Allister, el equipo juega bien y él ha hecho un esfuerzo bárbaro durante este Mundial. Con Paredes estamos más cómodos y nos permite buscar pases más verticales. Leandro vino lesionado. No tiene otra lectura. Si Leandro está bien, jugaría él. Lamentablemente, llegó lesionado después de su último partido con Boca en Libertadores. Alexis es el suplente ideal porque Enzo juega más adelantado en su equipo. El motivo principal es la lesión de Leandro Paredes".

Cómo está Leo Messi

"Leo creo que está bien. No refirió nada a pesar de jugar 120 minutos el otro día y tener 39 años. Y si tiene, no me lo dijo, así que jugará igual. Y Egipto es una muy buena selección, porque además de que tiene jugadores de generación, tiene un entrenador que viene trabajando hace tiempo con ellos y tiene una idea marcada de juego, y juega bien. Es verdad que ha ganado solo un partido de cuatro, los otros los ha empatado, pero siempre ha tenido una marcada línea de juego, ha complicado a todos sus rivales y mañana no hará lo mismo. Es un rival complicado".

La eliminación de Brasil

"Vi un rato del partido porque estábamos también entrenando, después suspendimos el entreno porque había tormenta, entonces lo vi cortado. Pero un poco de lo mismo de lo que respondí a tu compañero, en la dificultad. Noruega es un muy buen equipo. Creo que si Endrick mete esa pelota hoy estamos hablando de otra cosa. Esa es la realidad del fútbol. Y quedó eliminado como nos pudo pasar el otro día a nosotros y como puede pasar a la mayoría de selecciones. Pero creo que se enfrentó a un gran rival, esa es la realidad. Y dicho esto, nosotros estamos, como dijimos el otro día de Cabo Verde, estamos alerta porque también Egipto es un buen rival".