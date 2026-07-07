El enfado de Quaresma y su encontronazo con Rúben Dias: "Decían que este era el mejor equipo de la historia de Portugal"

El exinternacional luso intentó morderse la lengua para no decir "cosas que lamentar después" pero se mostró muy crítico con la imagen de los jugadores portugueses en el Mundial 2026

Si por algo se ha caracterizado siempre Ricardo Quaresma fuera de los terrenos de juego es por ser una persona que siempre dice lo que piensa, abiertamente, sea quien sea el que esté en frente. Por eso, anoche, tras la eliminación de Portugal en el Mundial a manos de España, el exfutbolista no pudo reprimirse su opinión sobre la imagen de la 'Seleçao', bastante pobre a su parecer.

"Todo el mundo decía que este equipo era el mejor de la historia de Portugal, ¿pero en qué? ¿Qué han ganado? Volvemos a casa con la cabeza gacha. En el medio campo, tenemos grandes jugadores, mucho talento, pero han sido muy muy débiles en este Mundial. El ataque igual y la defensa estaba perdida. Lo mejor es que me detenga aquí, si no voy a decir cosas que lamentaré después", decía el exinternacional mordiéndose la lengua minutos después de ver como Portugal caía eliminada en el Mundial.

Sin embargo, sí se mojó a nivel general sobre el Mundial de su país. "Para mí, todo ha ido mal de principio a fin. Todo ha salido mal. No ha habido ni un solo partido en el que se pueda decir que jugamos bien o que atacamos mucho y tuvimos mala suerte. Incluso hoy, le entregaron el partido a España de principio a fin", explicó.

"España controló todo el partido, haciendo lo que quiso, controlando el ritmo del juego; cuando querían acelerar, aceleraban, cuando querían ralentizar el juego, lo ralentizaban, y nosotros simplemente estábamos ahí sin ningún deseo, sin alegría, muy lentos", criticó.

Por eso mismo también señaló al banquillo y a Roberto Martínez. "Luego, sustituciones que no entiendo... Estoy cansado de decirlo, pero Martínez nunca me impresionó. Les guste o no, me da igual si están molestos o no, pero necesitamos mucha más alegría en esto. Desde que llegó Martínez, no he visto a la selección jugar un buen partido. Esa es la realidad. Probó 50 tácticas, ninguna funcionó. Y ahí está la prueba: nos vamos con el equipo que todos decían que era el mejor de todos los tiempos".

Quaresma y Rúben Dias, cara a cara

Entre opinión y opinión en los micrófonos de LiveModeTV, el de Lisboa no pudo callarse tampoco sentado junto a Rúben Dias, central de Portugal que jugó el partido ante España completo, mostró su clara disconformidad con las palabras del futbolista.

"Tú has sido jugador, sabes que hay que hacer con la personalidad y la mentalidad de cada uno. Tú has sido un virtuoso, un jugador de uno contra uno, pero cuando se habla de 'jugar bien' es más allá de la virtuosidad. Eso pasa por tener el balón y no cansarse corriendo detrás, por ser eficaz, paciente. Hay que buscar el equilibrio, no todos los jugadores del equipo piensan de la misma manera...", decía Dias.

"Hay que aprovechar las cualidades de tus compañeros de equipo... Tenemos a Rafael Leão, Neto, Conceição, que pueden buscar jugar el uno contra uno y desequilibrar al adversario. No se trata solo de tener la posesión. Hay que jugar más hacia adelante", respondía el otrora extremo.

Y el ambiente se fue calentando un poco. "Cada uno tiene su opinión, pero pienso que es reduccionista pensar así. No hay que inducir a la gente a error, decir que no hemos hecho eso porque no queríamos...", achacó el defensa de Portugal, a lo que Quaresma de defendió: "Aquí nadie induce a la gente a error".

"Hemos jugado el partido que hemos jugado para encontrar el equilibrio. La locura no trae nada positivo. La locura nos hace correr detrás del balón. Hay que ser objetivos, es lo que buscamos ser. Queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Lo repito, hemos hecho nuestro mejor partido contra España desde que estoy aquí", incidía Rúben Dias, antes de marcharse estrechando la mano de Quaresma.