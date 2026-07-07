Rodri admite su error con Bernardo Silva: "Está mal por mi parte y le he pedido perdón"

El capitán de España celebró el fallo del portugués con rabia delante de él, algo que le recriminó el que ha sido su compañero durante las últimas seis temporadas en el Manchester City

El capitán de la Selección española, Rodrigo Hernández, y el portugués Bernardo Silva protagonizaron una curiosa anécdota prácticamente en la última jugada del partido. Con 0-1 en el marcador, Portugal disfrutaba de una última falta lateral que colgaban al corazón del área y el nuevo futbolista del Real Madrid remataba de cabeza para mandar el balón ligeramente por encima del travesaño.

Lo cierto es que esa jugada estuvo a punto de significar el empate de Portugal con el tiempo de descuenta ya sobrepasado en tres minutos, lo que supuso un gran alivio para los jugadores de Luis de la Fuente después de un partido con tanta tensión acumulada.

Y Rodri sacó toda esa tensión de una forma por la que luego acabó pidiendo perdón, ya que el '16' de España celebró el error de Bernardo Silva cerrando el puño con fuerza y sobre Bernardo Silva, que yacía en el suelo con las manos en la cabeza incrédulo. A priori, algo que se ha visto muchas veces en el fútbol pero da la casualidad de que ambos han sido compañeros en el Manchester City hasta este verano durante seis temporadas, cuando Bernardo Silva ha dejado el club para fichar libre por el Real Madrid.

Rápidamente el luso se levantó para recriminarle su actitud, momento en que el propio Rodri se da cuenta de su error y le pide disculpas, aunque Silva, también caliente, no las acepta de buen grado. Ambos se acaban marchando andando a tan solo unos metros de distancia mientras el español va intentando calmar a su excompañero y de paso pedirle perdón por ese momento de pasión desbordada.

"Está mal por mi parte y le he pedido perdón. No he tenido un gesto acertado con él, pero me ha salido solo", reconocía Rodri tras el partido.

Más tarde, ante más medios, al centrocampista español volvían a preguntarse sobre ese encontronazo con Bernardo Silva, y el futbolista del Manchester City volvió a reiterar sus disculpas. "Creo que ya lo he dicho anteriormente, me he equivocado porque lo he celebrado cuando él había fallado. Le he pedido disculpas inmediatamente, pero queda ahí porque es la confianza que tenemos y ya está", zanjó el futbolista de la Selección española.

Rodri, elegido MVP del Portugal-España

Rodrigo Hernández fue elegido el mejor jugador del partido contra Portugal, de los octavos de final del Mundial 2026, por lo que atendió a los medios oficiales para reconocer que sabían que tenían que tener paciencia durante el partido.

"(Portugal) Es la selección que más se parece a nosotros y el partido estaba entre sus líneas, parecía que dábamos un toque de más, pero encontramos a Ferran que dio el pase y ha sido clave. Sabíamos que había que esperar el momento", dijo tras la victoria por 1-0 sobre Portugal.

Rodri elogió a Mikel Merino, autor del gol poco después de salir al terreno de juego. "Merino es una jugador sensacional. Me encanta y tiene esa capacidad de aparecer en los momentos importantes. Lo ha vuelto a hacer y hay que reivindicarlo, porque muchas veces no se valora a la gente que sale del banquillo".

Respecto a las dudas que despertó su presencia, después de no tener regularidad en el Manchester City por las lesiones, dijo: "Siempre he confiado en mí. Había un poco de ruido, pero tenía claro que, con, tranquilidad y trabajo, las cosas iban a salir. Lo más importante es la capacidad que tiene esta selección de demostrar que queremos ganar este mundial".

"Vamos a sufrir todos los partidos. Aquí están los mejores del mundo. El equipo ha demostrado una madurez muy importante. Creo que para ganar la Copa del mundo hay que ir en línea ascendente y no te puedes confiar", añadió.