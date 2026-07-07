Así quedan los cuartos de final de Wimbledon

Djokovic, Sinner, Gauff, Fritz... los favoritos han resuelto sus duelos de octavos en Wimbledon con la excepción de Aryna Sabalenka

Mucha igualdad y pocas sorpresas en los octavos de final de Wimbledon. Sólo la derrota de Aryna Sabalenka ante Naomi Osaka ha roto lo previsto en dos jornadas que han definido unos cuartos de final muy interesantes, con duelos que bien podrían ser finales en este Grand Slam.

Este martes arrancan los cuartos de final con la parte alta del cuadro, que tiene, en hombres, a Djokovic y a Sinner como principales protagonistas. Ellos buscarán un enfrentamiento en semifinales que ya se dio en el Open de Australia con triunfo del balcánico. Se dice que es su última oportunidad de ganar otro grande. En Melbourne estuvo cerca y ahora lo volverá a buscar.

Por abajo, Taylor Fritz, con una suficiencia absoluta, emerge sobre el resto como la gran alternativa a Alex Zverev. El problema es que se verán en cuartos, siempre y cuando el alemán cierre con victoria su partido suspendido ante Lehecka, en el que ganaba por 6-4, 7-5 y 3-3.

Sin Aryna Sabalenka en el cuadro femenino; y después de que una ronda antes cayeran Rybakina, Anisimova y Swiatek, todo está abierto. Lo único seguro es que estrenará campeona, ya que ninguna de las tenistas que quedan en competición ha ganado alguna vez Wimbledon.

Así quedan los cuartos de final en el cuadro masculino de Wimbledon 2026

Parte alta del cuadro

Jannik Sinner (ITA/1) - Jan-Lennard Struff (ALE)

Felix Auger-Aliassime (CAN) - Novak Djokovic (SRB/7)

Parte baja del cuadro

Flavio Cobolli (ITA/9) - Arthur Fery (GBR)

Taylor Fritz (USA/6) - Jiri Lehecka (CHE/13) / Alex Zverev (ALE/2)

Así quedan los cuartos de final en el cuadro femenino de Wimbledon 2026

Parte alta del cuadro

Naomi Osaka (JPN/14) - Karolina Muchova (CZE/10)

Jessica Pegula (USA/4) - Coco Gauff (USA/7)

Parte baja del cuadro

Marta Kostyuk (UCR/12) - Jasmine Paolini (ITA/13)

Linda Noskova (CHE/9) - Elise Mertens (BEL/25)

Resultados de los octavos de final en el cuadro masculino de Wimbledon 2026

Jannik Sinner (ITA/1) a Shintaro Mochizuki (JPN) 6-3, 7-6(0) y 6-3

Jan-Lennard Struff (ALE) a Hubert Hurkacz (POL) 3-6, 6-7(5), 7-6(2), 7-5, 4-2 y retirada

Felix Auger-Aliassime (CAN) a Alejandro Davidovich (ESP/22) 6-7(4), 7-6(6), 6-3, 6-7(2) y 6-1

Novak Djokovic (SRB/7) a Roman Safiullin (RUS) 7-6(6), 6-3, 3-6 y 6-3

Flavio Cobolli (ITA/9) a Alex De Minaur (AUS/5) 7-5, 7-6(4) y 6-3

Arthur Fery (GBR) a Grigor Dimitrov (BUL) 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 y 7-6(7)

Taylor Fritz (USA/6) a Alexander Bublik (KAZ/10) 7-6(1), 6-4 y 6-4

Jiri Lehecka (CHE/13) - Alex Zverev (ALE/2) Suspendido con 4-6, 5-7 y 3-3

Resultados de los octavos de final en el cuadro femenino de Wimbledon 2026

Naomi Osaka (JPN/14) a Aryna Sabalenka (BLR/1) 6-2 y 7-6(2)

Karolina Muchova (CZE/10) a Barbora Krejcikova (CZE) 7-5, 5-7 y 6-3

Jessica Pegula (USA/4) a Iva Jovic (USA/16) 4-6, 6-3 y 6-1

Coco Gauff (USA/7) a Belinda Bencic (SUI/11) 4-6, 6-3 y 6-4

Marta Kostyuk (UCR/12) a Ashlyn Krueger (USA) 6-4 y 6-4

Jasmine Paolini (ITA/13) a Alex Eala (PHI/29) 5-4, 4-6 y 6-3

Linda Noskova (CHE/9) a Madison Keys (USA/26) 6-4 y 7-6(2)

Elise Mertens (BEL/25) a Marie Bouzkova (CHE/21) 6-4 y 6-4