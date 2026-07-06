Sinner se enciende ante una pregunta por su favoritismo para elegir turno en Wimbledon

Al italiano le preguntaron si le habían dicho que era mejor jugar en el último turno para evitar la ola de calor y no dudó en darle un palo al que le había preguntado

Jannik Sinner no suele ser un jugador muy polémico. De hecho, incluso cuando vivió su momento más tenso y estaba en el punto de mira por el positivo que dio hace dos años, en sus apariciones se mostró comedido y no saltó ante lo que podría haber sido una pregunta complicada.

Por eso ha sorprendido que, tras su partido ante el japonés Shintaro Mochizuki, reaccionara de forma airada y diera una contestación inesperada. Después de que en algunos torneos haya sido acusado de presionar para jugar en determinados horarios, el italiano se ha tomado la pregunta como un ataque hacia su persona por este motivo.

En la rueda de prensa posterior al duelo, el número uno del mundo fue preguntado si desde la organización le habían dicho algo sobre jugar en el último turno -como había ocurrido con Mochizuki- para evitar el calor en la ola que había prevista para los próximos días.

Sinner se sintió atacado al nombrarle los turnos

Ante esto, Sinner se mostró molestó y le dio un palo. "Parece que tú te conoces el calendario mejor que yo. Yo no sé cuándo me van a poner", señaló antes de añadir que se ve "bien preparado" para lo que le pongan. "Hemos hecho una gran preparación y estaré contento de cualquier forma. Lo que sucediese en el pasado ya pasó. Ahora nos toca ver si encontramos una solución", indicó en referencia a su juego, que sigue sin convencer pese a haber ganado los tres últimos partidos en Wimbledon sin perder un set.

"Si no -encuentra solución- trabajaremos para que sea en el siguiente. En cualquier caso, en los cuartos de final de un Grand Slam las emociones son diferentes. Hay más tensión. Y yo estoy muy feliz de verme dónde estoy", confirmó el tenista de San Cándido, que no tiene claro los riesgos que le esperan en las rondas siguientes.

"Lo más importante, creo, es mantenerte con la mentalidad y la actitud correcta en pista. Los partidos son más importantes, más especiales a partir de ahora, hay más atención a cada detalle. Tratamos de prepararnos para cada partido como el más importante y entonces, veremos", añadía.

Elogios de Sinner para Mochizuki

Jannik Sinner, eso sí, dio también mucho valor a Mochizuki, un jugador que llegó de la previa, empezó a competir en el torneo londinense como 151 del mundo y que, gracias a sus tres victorias en Wimbledon se ha quedado a un paso del Top-100.

"Ha sido un partido muy duro. Es un jugador ante el que no me había enfrentado, de un nivel altísimo, así que traté de ser todo lo agresivo que pudiera. También intenté subir un poco a la red. (…) Sentí que su revés es muy, muy fuerte. Intenté moverle un poco más al lado de la derecha. Es un jugador muy talentoso. Es fácil de ver que tiene muy buena mano en la red. Quizás empecé el 'tie break' del segundo set un poco mejor que él y sentí que ese fue un momento muy importante del partido", señalaba el italiano, quien se había sentido con "mejores sensaciones en pista" que en partidos anteriores.