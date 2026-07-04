Doloroso adiós al Sevilla tras 16 años de blanquirrojo: "Nunca se está preparado para esto", la emotiva despedida de Pablo Rivera

Pablo Rivera llegó a Nervión con seis añitos y se marcha con 22, después de recorrer todas las categorías desde el Prebenjamín hasta asentarse en el filial y entrar en varias convocatorias ligueras del primer equipo. El mediocentro se va con tanta pena como gratitud de la que siempre considerará su casa

Si la planificación ya es difícil para el Sevilla FC, debido a la conocida crisis económica, casi no hace falta describir las limitaciones que sufrirá la confección del plantel del Sevilla Atlético después de su descenso a Segunda Federación. Por suerte para el nuevo técnico, Diego Galiano, en la vuelta al trabajo fijada para el próximo 13 de julio se encontrará con una joven generación que viene apretando muy fuerte. No obstante, eso no quita que habrá muchos cambios en el vestuario. Entre las despedidas más dolorosas, destaca la de Pablo Rivera y su emocionado adiós a una etapa a la que ha dedicado 16 de sus 22 años.

Toda una vida vestido de blanco y rojo

Después de una amplia ronda de renovaciones, el Sevilla FC está negociando con varios jugadores con contrato en vigor para decidir el futuro inmediato de cada uno de ellos y ya se han confirmado varias salidas: David López se ha marchado traspasado al Hércules CF, Isra Domínguez ha sido vendido al Antequera CF y el pasado 30 de junio terminaron contrato Lulo da Silva, Alberto Espiñeira y el mencionado Pablo Rivera.

El centrocampista de Alcalá de Guadaíra llegó al club blanquirrojo con sólo seis añitos y, a excepción de una breve aventura en el asociado CD Altair, ha pasado por todas las categorías desde Prebenjamín hasta el Sevilla Atlético. Incluso ha tenido el placer de jugar con el primer equipo aunque no en partido oficial.

Hizo la pretemporada de 2024 con Xavier García Pimienta, quien le llevó convocado para dos partidos de LaLiga EA Sports 24/25, sin llegar a tener minutos en las visitas a la UD Las Palmas y Real Valladolid (jornadas 1 y 24). Repitió en 2025 con Matías Almeyda. Con el filial se estrenó con sólo 18 años y en estas cuatro campañas ha sumado 85 encuentros (71 de ellos como titular).

La emocionada carta de despedida de Pablo Rivera: "Gracias, Sevilla"

"Hay despedidas que nunca se está preparado para escribir. Y esta es una de ellas", así arranca la emocionada carta de despedida que Pablo Rivera ha dedicado al club de su vida y que ha compartido a través de su cuenta de Instagram. "Después de 16 años, ha llegado el momento de cerrar una etapa que ha marcado mi vida para siempre. Desde que era un niño, el Sevilla FC no ha sido sólo el club donde he jugado al fútbol, ha sido mi segunda casa, el lugar donde he crecido como futbolista, pero, sobre todo, como persona", ha expresado el mediocentro, que se va con pena pero muy agradecido.

"Llegué con un sueño que compartía cualquier niño sevillista: vestir este escudo y defender estos colores. Nunca imaginé que tendría la suerte de hacerlo durante tantos años. He vivido momentos inolvidables, he aprendido de cada entrenamiento, de cada partido, de cada victoria y también de cada derrota. Todo ello me ha convertido en la persona que soy hoy. Quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que han formado parte de este camino. A todos los compañeros con los que he compartido vestuario, por las risas, el esfuerzo, las conversaciones y los recuerdos que me acompañarán siempre".

"A todos los cuerpos técnicos que confiaron en mí y me ayudaron a crecer. A los preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, utilleros, delegados, empleados de la ciudad deportiva y, en definitiva, a todas esas personas que muchas veces trabajan lejos de los focos, pero que hacen grande a este club cada día. Gracias también a mi familia, que ha estado a mi lado desde el primer día, apoyándome en cada paso y sacrificándose para que pudiera perseguir este sueño", ha enumerado como destinatarios de su sincera gratitud.

"Hoy me marcho, pero hay cosas que nunca cambian. Me voy del Sevilla FC, pero el sevillismo seguirá formando parte de mí para siempre. Porque ser sevillista no depende de un contrato ni de un equipo, es un sentimiento que me acompaña desde pequeño y que llevaré conmigo vaya donde vaya. Me toca afrontar un nuevo reto con la ilusión de quien sigue persiguiendo sus sueños, pero con la tranquilidad de saber que una parte de mi corazón siempre se quedará aquí. Gracias por todo, Sevilla. Gracias por enseñarme tanto, por hacerme crecer y por permitirme cumplir el sueño de aquel niño que un día llegó con toda la ilusión del mundo. No es un adiós. Es un hasta luego", ha finalizado.