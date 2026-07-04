El Sevilla de la 26/27 ya está en marcha: fechas y horarios de los amistosos de pretemporada

El plantel nervionense se ha sometido este sábado a una primera tanda de reconocimientos médicos, que se repetirán mañana domingo, siendo el lunes cuando Luis García Plaza dirija su primer entrenamiento del verano

El Sevilla FC ya está en marcha para comenzar a preparar la temporada 26/27. Así, este sábado se han llevado a cabo los primeros reconocimientos médicos a los jugadores en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. No faltaron algunas de las caras nuevas, como Jon Guridi y Arouna Sangante, dividiéndose el plantel por grupos para someterse a dichos exámenes en una jornada de reencuentro tras las vacaciones. Una estampa habitual en cada verano que se repetirá mañana domingo con una segunda tanda de pruebas.

Será por tanto este próximo lunes cuando el grupo al completo, salvo los mundialistas Rubén Vargas y Djibril Sow, realice su primer entrenamiento en las instalaciones de la carretera de Utrera, con la presencia de hasta nueve canteranos llamados a filas por Luis García Plaza. Por delante queda un mes y medio hasta que arranque LaLiga (el 15-16 de agosto en el Sánchez-Pizjuán ante el Rayo Vallecano) y aparte de los dos citados fichajes y Juan Iglesias, aún deben seguir llegando nuevos refuerzos, tras anunciarse oficialmente las bajas de Gudelj, Alexis Sánchez, Nyland Januzaj, Azpilicueta y los cedidos Maupay y Mendy. Pero con los mimbres que tiene, el técnico madrileño comenzará a preparar el primero de los siete amistosos previstos.

La primera parte de la pretemporada, en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios

Así, el estreno llegará este próximo sábado 11 de julio a las 21:00 horas ante el Juventud Torremolinos, de Primera RFEF. Una prueba que se celebrará en el Estadio Jesús Navas a puerta cerrada, sin acceso al público, y servirá para cerrar la primera semana de trabajo.

Tras ello, la segunda arrancará también en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios, lugar habitual de concentración en los últimos años gracias a la residencia del primer equipo construida en ella. Pero finalizará con un desplazamiento a Polonia para medirse al KS Cracovia en el partido de su 120º aniversario el domingo 19 de julio a las 16:00 horas, regresando el lunes a la capital hispalense.

Ya en la tercera semana de la pretemporada, por su parte, el conjunto sevillista tendrá su primera una doble cita de amistosos, elevando el nivel ante dos rivales de Segunda división. Primero se enfrentará el jueves 23 al Córdoba en el Estadio Nuevo Arcángel, con motivo del IV Trofeo Puertas de Córdoba (21:00 horas); y el domingo 26 de julio recibirá a la AD Ceuta en el Estadio Jesús Navas (21:00 horas), de nuevo a puerta cerrada.

Concentración en Países Bajos y mayor nivel en los últimos amistosos

El duelo ante el conjunto norteafricano será el último de los nervionenses en territorio nacional antes del arranque del campeonato liguero, pues la segunda parte del trabajo veraniego tendrá lugar en Países Bajos. Para ello, el plantel se desplazará hasta Róterdam el día 30 de julio y quedará concentrado en la localidad de Garderen, cuartel general que servirá también como base para los dos siguientes amistosos.

Así, el viernes 31 de julio el primer equipo blanquirrojo se desplazará a Nimega, situada a unos 50 kilómetros, para medirse al NEC a las 19:00 horas, mientras que e domingo 2 de agosto le tocará recorrer una distancia similar para afrontar la penúltima cita veraniega, frente al frente al Utrecht a las 14:30 horas. Dos choques ante conjuntos de la Eredivisie que servirán de antesala al último y más exigente test antes de que comience la competición. Para ello, la expedición viajará hasta Alemania, donde se medirá el sábado 8 de agosto, a las 15:30 horas, al Bayer Leverkusen, en cuyas filas milita desde el pasado verano el ex nervionense Loïc Badé.

El Trofeo Antonio Puerta, a lo largo de la temporada

Tras dicho encuentro, el equipo regresará a la capital hispalense para afrontar la preparación de la primera semana de competición oficial, quedando la XV edición del Trofeo Antonio Puerta para uno de los parones de selecciones restantes de 2026, al igual que ocurrió ya en otras tres ediciones ediciones disputadas en el mes de noviembre.