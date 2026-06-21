El Sevilla anuncia un amistoso con morbo añadido contra el Ceuta de José Juan Romero

El club nervionense ha informado que el primer test de pretemporada será contra el Juventud Torremolinos el 11 de julio y que el 26 de julio se medirá con el equipo de José Juan Romero, bético confeso que fue vinculado con el Sevilla y que días atrás arremetió contra Caparrós

El Sevilla continúa definiendo la pretemporada con el anuncio este domingo de dos amistosos más para preparar el curso 26/27 con García Plaza al frente del nuevo proyecto.

De ese modo, el club nervionense, a través de sus medios oficiales, ha informado que el primer test será el sábado 11 de julio, ocho días después de la vuelta al trabajo, contra el Juventud Torremolinos, equipo que compitió el curso pasado contra el Sevilla Atético en el Grupo 2 de Primera RFEF y que salvó la categoría 'in extremis'.

Cita contra el Ceuta de José Juan Romero, que fue vinculado al Sevilla de Sergio Ramos

Este choque se disputará el día citado a partir de las 21:00 horas en el Estadio Jesús Navas, mismo escenario que albergará el otro partido anunciado hoy por los nervionenses. Así, 15 días después, el domingo 26 de julio, el Sevilla se medirá contra el Ceuta de Segunda división en un partido con dosis añadida de morbo por la presencia en el banquillo caballa de José Juan Romero.

Confirmada recientemente su continuidad en el Alfonso Murube tras una magnífica campaña en la Categoría de Plata, el técnico sevillano es bético confeso y se llegó a especular que era una de las opciones manejadas por Sergio Ramos si desembarcaba como dueño en Nervión.

José Juan Romero dio un palo recientemente a Joaquín Caparrós

Sin embargo, ya confirmado la ruptura con el camero, José Juan ha concedido diversas entrevistas en las que ha afirmado que nunca entrenaría al Sevilla, a la par que propinó un duro palo a Joaquín Caparrós.

"Sería una situación infumable para todo el mundo. No me escondo. Yo amo al Betis desde chico. La otra situación es imposible. Hay veces que no se puede separar lo profesional de lo humano, al menos yo no soy capaz. Con todos mis respetos, porque tengo muchísimos amigos dentro del Sevilla y mi respeto absoluto ante un grande de Europa, pero mi sentimiento no creo que falte a nadie", señaló José Juan, que arremetió contra el utrerano.

"Caparrós ha faltado bastante al Betis, yo no he faltado al Sevilla nunca. Esa es la realidad, eso no va conmigo ni me gusta. Pero sin faltar a nadie, yo no... Imposible, porque sería algo antinatural, no hay más. Ya está: Ceuta", espetó José Juan, que el 26 de julio afrontará un examen significativo en el Jesús Navas de cara a su segundo proyecto en la Liga Hypermotion con el equipo caballa.

El Sevilla ya ha anunciado cinco amistosos

Estos dos amistosos se suman a los tres anunciados con anterioridad, con el KS Cracovia (13 de julio), el Córdoba (23 de julio) y el Bayer Leverkusen (8 de agosto).