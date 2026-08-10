Joan Jordán, en Lisboa para sellar su salida definitiva del Sevilla

El centrocampista ha viajado a la capital lusa para rubricar en las próximas horas el acuerdo alcanzado entre el Sevilla y el Estrella Amadora con condiciones especiales acordes a su alto salario

El Sevilla está a un solo paso de librarse de la última gran ficha de la plantilla con la salida de Joan Jordán, que se había convertido en un auténtico lastre financiero para la económica blanquirroja.

Así las cosas, José Ignacio Navarro ha encontrado destino al centrocampista catalán y en las próximas horas, si no sucede nada extraño, se consumará su despedida definitiva de Nervión.

Y es que, tal y como informa el periodista Sebastião Sousa-Pinto, experto en mercado portugués, el centrocampista de Regenços se encuentra en Lisboa para pasar las pertinentes pruebas médicas y firmar por dos temporadas con el Estrela Amadora, el club portugués con el que llevan tiempo negociando tanto el Sevilla como la agencia de representación del futbolista.

Operación muy similar a las firmadas con Nianzou y Rafa Mir

Con un año de contrato todavía por delante, la fórmula empleada para su adiós es una especie de traspaso a coste cero en el que el Estrela Amadora no realiza ningún pago directo y además no carga con el peso total de la ficha del futbolista.

De esta manera, ha trascendido que el Sevilla se hace cargo de la diferencia entre el sueldo pactado con la entidad lusa y el percibido en Nervión, por lo que el futbolista, como ha defendido en los últimos mercados, no renuncia a los emolumentos firmados en su renovación hasta el 30 de junio de 2027.

Es decir que esta operación es muy similar a las cerradas con Nianzou y Rafa Mir, sobre todo la primera, en las que ha primado deshacerse de buena parte de la carga de sus salarios, los mayores de la plantilla a día de hoy.

El Sevilla abre un importante espacios salarial

Así las cosas, el Sevilla abre un importante espacio en su límite salarial con esta operación, pues entre lo que percibe y la amortización la carga ronda los siete millones de euros, cifra prohibitiva para la situación actual de los nervionenses.

Cabe recordar que Joan Jordán no cuenta para los planes de García Plaza, que no lo utilizó ni un solo minuto desde que se sentó en el banquillo el curso pasado. Tanto es así que el técnico, con el respaldo del club, decidió apartarlo del grupo durante la pretemporada justo al resto de descartes. Situación que generó un enorme enfado en el entorno del jugador, que se planteó incluso denunciar a la AFE.

Sin embargo, finalmente todas las partes se han entendido para poner fin a una larga relación que ya suponía un problema para la entidad de Eduardo Dato y se cierra el capítulo de los sueldos de otra época que tanto han menoscabo la situación financiera sevillista una vez que se dejó de competir en Europa.