Joan Jordán vuelve para quedarse con un matiz relevante para el Sevilla

El centrocampista entra en su último año de contrato y, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, afronta la pretemporada con la intención un verano más de permanecer en el Sánchez-Pizjuán, pero con el añadido trascendente de si fuera posible

Joan Jordán esperaba disfrutar de protagonismo con la llegada de Luis García Plaza al conocerlo de su etapa en el Alavés, pero, lejos de mejorar su situación, el madrileño no lo consideró, hasta el punto de no pisar el césped y quedarse fuera en dos convocatorias.

Por ello, la continuidad de García Plaza se presentaba, a priori, como un factor relevante para la decisión del futbolista de cara a verano, entreabriéndose la puerta a un posible cambio de postura con respecto a mercados pasados como apuntó esta redacción cuando todavía no se había confirmado ni al técnico ni a José Ignacio Navarro como pilares de esta planificación.

Jordán afronta volverá al trabajo tranquilo y con fuerzas renovadas

Sin embargo, como según transmiten ahora a ESTADIO Deportivo, el de Regenços se sumará al trabajo el próximo viernes con idéntica intención que en los dos últimos periodos estivales, es decir, la de quedarse en el Ramón Sánchez-Pizjuán para intentar ganarse un puesto en los planes de Luis García Plaza.

De esa forma, este medio ha podido saber que afronta la puesta a punto tranquilo y con fuerzas renovadas, si bien existe un matiz relevante en su posición al incluir, en cierto modo, en la ecuación el hecho de conocer si es posible o no esta vía. Es decir, quiere quedarse si es posible, lo que podría dar cierto margen al Sevilla ahora que entra en el último de contrato.

La postura del Sevilla con Jordán no es ningún secreto

De momento, cunde silencio sobre si ha producido alguna comunicación por parte de la entidad, pero no es ningún secreto que en Nervión desean librarse de su elevada ficha rubricada en la renovación de enero de 2021, pues de los 89 millones previstos este curso en gastos de plantilla, 20 se destinan al centrocampista y Tanguy Nianzou.

Además, a tenor de que no lo utilizó en los nueve partidos dirigidos en la temporada pasada, García Plaza no lo incluye en su nuevo proyecto, por lo que el Sevilla espera alcanzar un acuerdo con el catalán para su salida, ya sea con un traspaso o un pacto para la desvinculación.

La desvinculación, compleja si no hay voluntad por parte de Jordán

Jordán siempre se ha mostrado reacio a renunciar a lo firmado en su ampliación, lo que, en el caso de mantener esta idea en este mercado y querer cobrar su sueldo íntegro hasta el final de su contrato, convertiría en muy complicado su marcha, pues ya no está disponible la vía de la cesión, y la ruptura unilateral supondría un gasto sensible para las arcas del Sevilla y ningún club se hará con sus servicios sin reducirse sus emolumentos.

De esta manera, existen incógnitas en el aire respecto a lo que ocurrirá este verano con Jordán, pero sí hay una certeza que ha podido constatar ESTADIO Deportivo, que alguno interpretarán quizás como una forma de presionar: afronta la temporada con la intención de permanecer en el Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que podría convertirse en un obstáculo para la planificación si el matiz antes mencionado no se traduce en transigencia por parte de Jordán.

Cabe recordar que en la última temporada, en la que Jordán, a sus 31 años, apostó por seguir, solo disputó 166 minutos repartidos en cinco partidos, ninguno con García Plaza.