Lamine Yamal lo predijo horas antes de la final: “Volvemos como campeones del mundo”

La Selección española ha publicado un vídeo de una charla con Lamine horas antes del partido contra Argentina, donde se al jugador muy tranquilo y confiado en ganar: "Nunca pienso en la derrota, la verdad"

Lamine Yamal es el único futbolista en la historia en haber logrado ganar una Eurocopa y un Mundial con tan solo 19 años, y no ha sido capaz de conseguirlo con 18 porque seis días antes de la final contra Argentina fue su cumpleaños... Si en la Eurocopa de 2024 fue una de la grandes figuras del torneo, en este Mundial no ha podido brillar como acostumbra.

Llegó a la cita mundialista muy justo por una lesión con el Barcelona y después de casi dos meses sin jugar, por lo que notó la falta de ritmo competitivo, aunque dejó grandes dosis de su calidad. También es cierto que el equipo rival ya lo conoce bien y ha sufrido fuertes marcajes con hasta dos y tres hombres en cada partido.

Sin embargo, Lamine Yamal ha sabido ponerse a disposición del equipo, si no podía brillar, hacía que los demás lo hicieran, dejando claro que pese a su ego por triunfar, también sabe cuando es el momento de que lo hagan otros. Por eso ha llamado mucho la atención un vídeo que el perfil oficial de la Selección española en X ha mostrado ahora, 20 días después de la final.

Concretamente ese vídeo corresponde al 19 de julio de 2026, apenas unas horas antes de que el equipo español abandonara el hotel de concentración para poner rumbo al MetLife Stadium para afrontar una cita con la historia. El final todos lo saben ya, pero Lamine lo había visto antes que nadie.

Perder la final no entraba en los planes de Lamine

Sentado sobre el suelo de moqueta del hotel, trastea con el móvil y los auriculares cuando el 'community manager' de la Selección se acerca y le pregunta: "¿Estás algo nervioso, o no?". En clara referencia a la final que iban a jugar unas horas después frente a Argentina.

"La verdad es que, ahora mismo, no. Ahora mismo, no. Creo que aún no somos conscientes de que vamos a jugar la final de un Mundial. Pero no estoy nervioso, la verdad", admitía Lamine Yamal que, recordemos, apenas tenía 19 años y seis días.

Lo que sí esperaba con ansias Lamine era que llegara ya la hora del partido porque él ya sabía que iba a volver a España como campeones del mundo: "Estoy con ganas de que sean las 15:00 horas. Se ha pasado rápido el tiempo, pero ya estamos y vamos para España y volvemos como campeones del mundo".

"¿Te imaginas el éxito muchas veces?", le interpela de nuevo el CM de la selección, a lo que Lamine Yamal responde de nuevo muy tranquilo y convencido: "Nunca pienso en la derrota, la verdad. En mi mente no entra perder, no está la posibilidad".

"Todo lo que imagino es levantando la copa, volviendo a España como campeones, pero en mi mente no está perder, no hay posibilidad", recalcaba el internacional español. Apenas unas horas más tarde, sobre el césped del MetLife Stadium, Lamine Yamal haría realidad eso que tanto había visualizado.