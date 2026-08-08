Tagliafico cuenta la verdad de lo que sucedió en la final del Mundial contra España: "Eso mentalmente te arruina"

El internacional no quiso "poner excusas" pero reconoció que Argentina llegó a la final con mucho desgaste por las eliminatorias tan exigentes "física y mentalmente" que había tenido, además reconoció que España fue "merecido ganador"

Nicolás Tagliafico, defensa del Olympique de Lyon y de la selección argentina, ha hablado alto y claro de lo que pasó en la final del Mundial frente a España, donde la 'Albiceleste' cayó derrotada en la prórroga con un tanto de Ferran Torres.

El lateral izquierdo ha querido poner fin a todo tipo de especulaciones y teorías conspiratorias sobre la derrota de Argentina hablando de una forma muy natural de lo que les ocurrió en el partido de Nueva Jersey, y no era otra que el cansancio mental y físico.

"Es difícil jugar casi todos los partidos igual. O sea, mentalmente te arruina. La alegría de clasificar, sí, pero pasar todos los partidos así te desgasta muchísimo. La semifinal contra Inglaterra fue una locura también... No quiero que parezcan excusas, pero llegamos a la final agotados de todas maneras, física y mentalmente", ha recordado Tagliafico desde su canal de Twitch.

Eliminatorias casi siempre a remolque

Cabe recordar que Argentina llegó a la final pasando por dos prórrogas, ante Cabo Verde en dieciseisavos de final, y frente a Suiza en cuartos de final, y teniendo además que remontar en los octavos de final frente a Egipto un 2-0, y en la semifinal, dándole también la vuelta al marcador en el tiempo añadido tras el 1-0 de Anthony Gordon.

Todo ello obligó a los hombres de Lionel Scaloni a jugar cada partido hasta el límite de sus fuerzas, pasándole factura en la final ante una Selección española que tuvo el dominio del balón. "Obviamente que estás ahí a un pasito y quieres dar lo mejor, pero a veces se gana y a veces se pierde, se juega mal, se juega bien... España jugó muy bien, fue merecido ganador, nosotros jugamos mal y el fútbol es así", zanjó el argentino.

La tanda de penaltis, el objetivo

Aunque Tagliaficó también confesó que tenían la esperanza de poder llegar hasta los penaltis y ganar ahí. "Todavía teníamos en la cabeza la sensación de que llegamos a la final dándolo todo. Hasta el gol, ellos habían creado más y todo, pero esa sensación de mantenerles hasta los penaltis y lo conseguimos... En la final de 2022, nosotros jugamos muy bien y casi se nos escapa. Estaba esa sensación de a lo mejor hay que llegar a los penaltis y ganarlo ahí. Pero bueno, así es el fútbol", agregó.

Lejos de alimentar cualquier relato sobre una posible conspiración para que la 'Albiceleste' no repitiese título, Tagliafico valoró los dos últimos Mundiales de la selección argentina, pese a que no pudo reeditarse el triunfo de Catar 2022, a la vez que sostuvo que "hay que saber perder".

"La medalla dorada la tenemos de 2022. Hay que estar orgulloso también con la de plata. No es fácil llegar a dos finales seguidas ni tener dos medallas. Hay que darle importancia y hay que saber también perder. Esta medalla demuestra que lo lograste, llegaste hasta el final, pero lamentablemente se puede ganar o perder. Pero otra más para el cuaderno, y vale mucho. Por todo lo que se trabajó. Y no es solo un trabajo de un mes. Esto se trabaja en tres años y medio después del último Mundial", narró.

En el plano personal, el lateral izquierdo, de 33 años, reconoció que el de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá fue el último que jugó defendiendo los colores de Argentina: "Este Mundial creo que sí, fue el último. Ya no me da para otro".