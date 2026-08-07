Tebas carga duramente contra Infantino y exige responsabilidades: "No basta con pedir perdón"

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha cargado duramente contra Gianni Infantino y la FIFA tras la crisis provocada por querer privatizar el Mundial, exigiendo responsabilidades contra el alto cargo suizoitaliano

La crisis de la FIFA cada vez es más intensa. Gianni Infantino está siendo señalado por múltiples polémicas a la vez, todo ello a raíz de un punto de inflexión como fue proponer la privatización del Mundial.

El presidente de la FIFA explicó su propuesta para vender el 20 % de los derechos del Mundial a fondos privados a través de la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa filial para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización. Un proyecto que ha generado el enfado de los grandes organismos del Fútbol Internacional, Federaciones, y clubes, y por el que Infantino está perdiendo muchos apoyos.

El último en posicionarse en su contra ha sido Javier Tebas, presidente de La Liga, quién ha cargado duramente contra él. El responsable de la competición de fútbol en España no acepta las disculpas de la FIFA, que este jueves publicaron un comunicado oficial disculpándose, y exige responsabilidades por este intento de privatización.

Javier Tebas no admite las disculpas de la FIFA y presiona para que haya consecuencias

El presidente de La Liga ha respondido a las disculpas de la FIFA, que publicaron tras una reunión en Rabat con los altos cargos de la Federación. "En la reunión también se abordó la propuesta de FIFA Forward Enterprise (la empresa que querían crear para privatizar), reconociéndose los errores cometidos" explicaba el comunicado de la FIFA. "En una carta aparte dirigida al consejo de la FIFA y a las federaciones miembro, se ofrecieron disculpas por estos errores y se asumió el compromiso de garantizar que no se repitan" añadieron.

Sin embargo, estas disulpas no han convencido a Javier Tebas, que exige que se tomen medidas debido a la gravedad de esta propuesta. "Ocultar decisiones trascendentales al Consejo, a las federaciones miembro, a los órganos de gobierno y hasta a los propios altos ejecutivos de la FIFA no es un simple problema de comunicación. Es una gravísima quiebra de la gobernanza institucional" ha sentenciado el presidente de La Liga a través de sus redes sociales. Además de cargar directamente contra Infantino.

Tebas carga contra Infantino y le señala como responsable de la crisis de la FIFA

El alto mando del fútbol español no ha dudado en expresar su desencanto con Infantino, el responsable de esta propuesta, señalándolo directamente de la crisis que está atravesando la FIFA. "No basta con pedir perdón" sostiene Tebas sobre el comunicado pidiendo disculpas de la FiFA, si no que va mucho más allá, "hay que determinar quién decidió actuar así y exigir responsabilidades" asegura el español.

"Mucho menos puede quedar exonerado quien promovió y dirigió personalmente el proceso" añade Tebas en alusión clara a Infantino, que fue el que promovió esta idea.

Tebas apela a la unión entre Infantino y Trump para atacar aún más al presidente de la FIFA

Javier Tebas no ha querido que pase por alto el que cataloga como "el gran escándalo del Mundial", que también apunta directamente a Infantino. El español ha recuperado el caso de Folarin Balogun. El estadounidense debía haberse perdido el siguiente partido debido a una tarjeta roja, pero que pudo competir los los octavos de final contra Bélgica debido a que la FIFA suspendió su sanción por las presiones políticas de Donald Trump, que él mismo reconoció públicamente.

Por ello, define este hecho como "una interferencia política intolerable en la independencia disciplinaria del fútbol, sobre la que Infantino terminó ofreciendo explicaciones peregrinas" para señalar aún más al presidente de la FIFA, que también está envuelto en un escándalo por la organización del Mundial 2030, en el que habría prometido la final a Marruecos para ganar apoyos de cara a las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA.