Embargo preventivo de una parte de las acciones del Eldense mientras se vende a Leo Messi

El Tribunal de Instancia de Alcobendas estima parcialmente las medidas cautelares solicitadas por el anterior propietario, Pascual Pérez, del club en su demanda por una deuda de un millón de euros

Un juzgado de Madrid, concretamente el Tribunal de Instancia de Alcobendas, ha ordenado el embargo preventivo del 15,8 por ciento del accionariado del CD Eldense, propiedad de su expresidenta Carolina Holguin, por una deuda con el expropietario del club Pascual Pérez, una decisión que llega mientras se concreta la venta del club al futbolista argentino Leo Messi, que ya fue avanzada hace unos días por la directiva.

Pascual Pérez, a través de la empresa El Flautista, vendió el 6 de octubre de 2025 el 100 por 100 de las participaciones del club por 6,294 millones de euros a Carolina Holguin. El pago de 5,245 millones se efectuó al hacerse cargo la empresaria colombiana de la deuda que el Flautista tenía con el CD Eldense. Posteriormente, el 23 de diciembre, Pascual Pérez y Carolina Holguín suscribieron un contrato de un préstamo de un millón de euros del primero a la segunda y le transfirió en dos actos 998.000 euros entre el 26 y el 29 de diciembre.

Pascual Pérez acudió a la justicia para reclamar el pago

Hace unos días, Pascual Pérez presentó una demanda de juicio contra Carolina Holguin por impago al no haber cobrado nada de esa deuda tal y como estaba acordado y ante la inminente venta de las acciones a Leo Messi y al no tener la directiva colombiana ni domicilio fiscal no activos en España pidió el embargo cautelar de las 3.147 acciones que conforman el 100 por 100 de la propiedad del CD Eldense.

Ahora, según ha informado la agencia EFE, un juzgado ha aceptado parcialmente la petición a la espera de celebrar el juicio por impago aunque la ha rebajado a 499 acciones por entender que, aunque la medida solicitada es correcta y ajustada, es la cantidad de acciones que proporcionalmente se ajustarían a la deuda entre ambos, dado se pagaron 6,29 millones por el 100 por 100 de las acciones. Aunque contra el auto no cabe recurso, Carolina Holguin tiene 20 días para formular su oposición.

La semana pasada, el CD Eldense anunció que Carolina Holguin dejaba de ser presidenta del club y la directiva colombiana en un comunicado dio por hecho su venta a Leo Messi. En estos días, desde la entidad no se han facilitado más datos sobre la transacción ni sobre quién ha pasado a ejercer como máximo dirigente del consejo de administración.

Leo Messi, a la espera de completar la compra del CD Eldense

De momento, la mano de Leo Messi en el CD Eldense ya comienza a notarse si bien es cierto que la compraventa aún está pendiente de la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El astro argentino, que aún se encuentra en activo, ya que juega en el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, ha apostado por Javi Calleja para que entrene al CD Eldense cuyo objetivo en esta temporada es el conseguir la permanencia en Segunda división. Una vez se estabilice el club en la categoría de plata del fútbol español, el siguiente paso es el de ascender a Primera división.